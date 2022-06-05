不少民眾都會在家裡擺水族箱、養一些魚蝦，既能當作寵物，也可以作為居家裝飾。大陸一名女子日前將室友買回來的寵物蝦，裝進玻璃盆後放到陽台，之後卻忘了這件事，直到隔天才想起來，然而當天天氣炎熱，她查看的時候蝦子早已全部「熟透」，最後只能倒進廁所沖掉。

根據《西部決策》報導，廣東廣州一名叫作「小朱」的女子透露，室友前幾天買了一些寵物蝦回來打算飼養，於是她先把牠們裝進一個透明的玻璃盆後，拿到陽台放，結果所有人都忘了這回事，隔天廣州的氣溫高達33度，體感溫度更有40多度，當她到陽台查看時，這些蝦子早已被「煮熟」，雖然小朱和室友對此都相當傻眼，但也只能接受事實，最後將蝦子倒進廁所裡沖掉。

網友們看到這則新聞後，都感到很無言，紛紛留言吐槽：「很煩這種想養寵物，又不負責的人」、「她不應該對她的室友說對不起嗎？」、「你這盆也不像是養寵物用的，感覺就像平時在廚房洗菜的」、「寵物蝦為什麼養在盆裡？」、「既然是寵物蝦的話，買來麻煩也了解一下適合在什麼溫度下養，雲淡風輕一句倒廁所了，真讓人生氣」。

另外也有人指出，這些蝦子並不是被「煮熟」，而是因為小朱和室友沒有提供適當的生存環境，才導致這些蝦子的死亡，「用盆養觀賞蝦？容器、水質都不對」、「這就不是養寵物的人，用個小碗養蝦不給氧，在室內你也養不活」、「養過蝦的人來說，變紅不是熟了，只要蝦死亡就會變紅的」。