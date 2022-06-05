馬來西亞一對夫妻日前帶兒子前往遊樂園，期間兒子吵著要玩一項遊樂設施，但因為有體重限制，所以夫妻兩人皆無法陪同，便讓兒子和一名不認識的「小哥哥」一起乘坐，沒想到媽媽拿著手機錄下兒子的身影時，隔壁的小哥哥卻突然人間蒸發，詭異畫面嚇壞一票網友。

根據《星州網》報導，一名30歲的媽媽日前在抖音（TikTok）上傳一段影片，並透露本月2日和丈夫、兒子相偕前往柔佛的一間遊樂園遊玩，當時兒子吵著要乘坐「旋轉飛車」，不過因為該設施有限重，只好放手讓兒子自己去玩。

女子接著表示，當下兒子被工作人員安排與另一名小哥哥一起搭乘，她則趕快拿起手機錄下兒子開心的神情，不過最讓她錯愕的是，旋轉飛車才轉了一圈，兒子身旁的小哥哥卻突然憑空消失，但兒子的臉依舊轉向隔壁，看起來有說有笑。

直到兒子下來後，女子依然沒有看到另一名男童的身影，於是便拿著影片詢問兒子，不過兒子雖然說自己確實有和一名哥哥坐在一起，但是卻無法從影片中指出那位哥哥的身影。

影片曝光後網友全被眼前詭異的畫面嚇傻了，不過也有人認為，畫面中的男童可能只是趴下，或是剛好位處於死角，才沒被拍到。至於影片的真實性，目前也尚未被證實。