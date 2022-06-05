清朝有一名女子，明明只是皇后身邊的宮女，卻備受皇室信任、敬重，不但把皇子交給她照顧，還請她參與設計國服，死後更以「嬪」的禮制風光下葬，這個人就是康熙的啟蒙老師「蘇麻喇姑」。

根據陸媒報導，蘇麻喇姑是蒙古族人，其蒙古原名為蘇墨兒（Sumal），在機緣巧合之下成為孝莊皇后的侍女，並隨她陪嫁到後金，2人情感深厚，孝莊經常稱呼她為「格格」，也就是「姐姐」的意思；此外蘇墨兒天資聰穎，不但精通滿、漢、蒙3種語言，還擅長針線活，曾參與清初國服的設計，據《嘯亭雜錄》指出，「國初衣冠飾樣」都是由蘇墨兒手製。

康熙出生不久後，宮中就爆發天花，凡是尚未染疾的人都必須出宮躲避，蘇墨兒便奉孝莊的命令，在福祐宮照顧、教導康熙，並成為他的啟蒙老師，因此對於康熙而言，蘇墨兒不僅是祖母身邊的宮女，更是他的半個「母親」，甚至還會以「額娘」來稱呼她。

康熙26年，孝莊皇后去世，讓蘇墨兒備受打擊，康熙為了轉移她的注意力，特地將十二皇子胤祹交由她照顧，彼此共同生活近20年，情同親生母子，當時大部分的皇子、公主都稱呼蘇墨兒為嬤嬤、蘇瑪拉奶奶，唯獨胤祹叫她「阿札姑」，其中「阿札」在滿語是類似於「額娘」之意，後來蘇墨兒病重之時，胤祹日夜守在旁邊看護，直到她去世為止。

康熙44年，蘇墨兒以9旬高齡過世，康熙不但親自守靈，還讓她以「嬪」的禮制風光下葬，感謝她終其一生，長達80年的時間，對皇室做出的貢獻與付出。