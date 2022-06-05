The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx — BROTHER (@BrotherHQ) June 3, 2022

許多女性對於求婚充滿期待，國外就有一名男子為了讓女友擁有難忘的浪漫回憶，特別選在法國巴黎迪士尼求婚，不過正當他單膝下跪，並且從口袋掏出鑽戒時，一旁的工作人員卻衝上前，一把將戒指搶走，並引導兩人移動到舞台下方，硬生生毀掉這對情侶的重要時刻，唐突的舉動讓圍觀民眾再也忍不住憤怒情緒，不斷對工作人員發出噓聲。

原PO日前在網路論壇《Reddit》PO出一段好友在迪士尼樂園求婚的影片，畫面中可見，當時男方在一處閒置舞台上單膝跪地，並且從口袋中慎重的拿出求婚鑽戒，面對突如其來的驚喜，女方震驚的摀住嘴巴，不過就在她低頭害羞之際，一旁的工作人員竟然碎步衝上前，一把搶走男子手上的鑽戒，並引導兩人走下舞台。

儘管男子錯愕直呼「她答應了耶！」但工作人員依舊態度強硬的說，「是的，太好了，如果走下來會更好。」現場氣氛瞬間降到冰點，這也讓原本高聲替情侶歡呼的圍觀民眾們極度不滿，朝著工作人員發出噓聲。

原PO強調，男方在求婚前已經取得園方的許可，沒想到竟然莫名遭到驅趕，這讓他們相當錯愕。影片曝光後隨即被轉貼到推特，如今已吸引逾775萬觀看次數，網友們紛紛為這對情侶抱不平，「這真的無法接受」、「為什麼員工不在他下跪前阻止他們，還拿走戒指？」、「如果有人在我求婚時搶走我手裡的鑽戒，那真的會讓我很傻眼」、「那名員工比起遊客的幸福，更注重園區規定，他好像以破壞別人的求婚為樂」。

眼見民怨愈演愈烈，迪士尼發言人緊急出面滅火，並向該對情侶致歉，「我們對於員工以這樣的方式處理這次的事件感到遺憾，未來也會進行相關的員工教育訓練，以防類似情事再度發生」。