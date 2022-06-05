照理說魚類離開水太久，會因為無法用鰓呼吸而死亡，不過網路上卻瘋傳一段影片，只見一隻已經乾枯到近乎石化的魚，在喝了一點水之後，立刻奇蹟似的復活，奇葩畫面讓人看了嘖嘖稱奇。

事實上這段詭異的影片早在2年前就曾被人分享至網路論壇《Reddit》，過去也有台灣網友分享到《爆廢公社》，畫面中可見，拍攝影片的男子在岸邊發現了一隻身上沾滿泥漿的外來魚種「下口鯰」，原PO還徒手將魚尾鰭剝下一塊，證明魚已經乾枯到近乎石化。

不過接下來的畫面，卻震驚了無數網友，只見原PO接著將魚翻身，並且朝著魚嘴巴澆水，沒想到魚竟然奇蹟似的「復活」，嘴和鰓不停鼓動。影片曝光後網友全嚇傻了，紛紛留言直呼「殭屍魚復活了」、「這個生命力可以跟蟑螂比了」、「大湖公園一堆，在岸上一小時還不會死」。

據悉，原產地是南美洲巴拉圭的下口鯰，也稱作「琵琶鼠」、「清道夫魚」，是常見的水族魚種，牠們左右兩邊的腹鰭相連形成圓扇形吸盤，可用來吸食水族箱壁及鋪石上的藻類，因環境適應力強，且無藻類可吃時會開始攻擊其他魚種及魚卵，屬於入侵物種，嚴重威脅本土魚類生存空間。

除此之外，下口鯰的生命力極強，即便在含氧量低的地方，胃也可以幫助呼吸，因此在低氧環境尚能存活，就算在岸上曝曬好幾個小時也沒問題，一旦碰到水就能恢復生命力，就像復活了一樣。