長城的歷史，最早可以追朔到戰國時期，當時各大諸侯國為了抵禦北方的胡人，修建了防禦工事，直到秦始皇統一六國，這才把各國長城連結起來，西起臨姚，東至遼東，綿延萬餘里，才有「萬里長城」這個稱號，後來歷朝歷代都對長城進行了修繕。千百年來，長城頂住了無數戰火的摧殘，不過在抗日戰爭時期，卻險些遭到炸毀，最後因為末代皇帝溥儀的一封書信，才讓日軍打退堂鼓。

根據《搜狐網》報導，九一八事變爆發後，日本軍隊迅速占領了東北全境，野心也愈發膨脹，而他們的首要目標就是華北地區，但是想要成功佔領華北，就必須越過長城，因此日軍向山海關發起猛烈進攻，當時山海關的守軍是何柱國，面對日軍的進攻，何柱國調集自己所有的軍隊開始抵抗，無奈日軍的裝備精良，加上得不到南京政府的援軍，何柱國孤軍奮戰3天3夜後，最終寡不敵眾，全部壯烈犧牲。

日軍佔領山海關後，轉而進攻平津，一舉攻下華北，並分兵進犯長城各大防線。不過抗日軍隊也不是省油的燈，和日方整整纏鬥了80天，而日軍為了打破僵局，加速贏得這場戰爭，決心炸毀長城，於是集結了大批飛機和大砲。

不過這個計劃很快就傳到偽滿洲國的皇帝溥儀耳裡，儘管他只是個傀儡，但為了保護長城，他隨即寫了一封信給日軍高官，內容只有8個字，「長城若毀，共榮必敗」，直言長城是中華民族的根本，一旦摧毀，勢必會引起全國百姓反抗，如此一來不利於地區的和平統治。日方認為溥儀說得有道理，便取消了炸毀長城的命令。