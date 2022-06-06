婚禮是人生中最重要的經歷之一，許多人都希望能和家人、摯友共襄盛舉、分享新婚的喜悅。大陸近日瘋傳一段婚禮影片，只見伴娘群中竟有一名穿著白紗禮服的「男伴娘」，讓現場賓客都相當驚訝。然而影片曝光後，有部分網友認為男伴娘和新娘關係不單純，因此2人出面澄清，強調彼此之間只有「純友誼」。

綜合陸媒報導，山東煙台一對新人結婚，但婚禮上除了新郎、新娘外，最受親友關注的還有一位「男伴娘」，只見他身穿白紗禮裙，胸前的薄紗隱約透露出底下的「半甲」刺青，而頭髮則維持原本的樣子。據現場友人透露，這名男伴娘和新娘是認識27年的青梅竹馬，2人感情非常好，「新娘軟硬兼施，求了他2年，他才答應當伴娘」。

婚禮當天十分熱鬧，不少親戚朋友、鄰居都來到現場，本來打算鬧一下這對新人，沒想到禮車到場後，下來的居然是一名男伴娘，大家瞬間都愣住了，對此友人表示：「我們這邊的婚禮習俗比較熱情，有男伴娘在，2位新人都僥倖逃過了」。

隨著影片爆紅，男伴娘出面解釋，他很快就答應新娘的請求，並沒有讓對方求了2年；他也強調，自己和新娘之間就是純友誼，不像網路上某些人說的那麼複雜，「用個詞彙來形容的話，就是知心朋友、男閨蜜、純粹的革命情感」。

然而網路上還是有不少閒言閒語，新娘只好拍影片澄清，2個人之間真的只是從小一起長大的好朋友，關係就像是姐弟，而老公和男伴娘也是好朋友，甚至2人各自單身的時候，從未想過要在一起，因此大家不需要替新郎擔心「帽子的顏色」。