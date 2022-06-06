巴基斯坦一段影片在網路流傳，一名男子先是對著空中不知名物體不斷揮舞、擊打，之後因為絆到地上的東西摔倒，但他的身體隨即呈現詭異的扭曲姿勢，之後迅速變得僵直，路人見狀嚇一大跳，立刻上前救援。影片曝光後，不少人認為他看到的很可能是「死亡天使」。

這段監視器畫面由吉布蘭（Jibran）分享到TikTok上，一名男子走到一排桶裝水旁邊後，突然回頭看向天空，隨即像是看到幻象一樣，不斷對著空中揮擊，似乎要驅趕什麼東西，之後因為踢到桶裝水而摔倒，身體呈現詭異扭曲的姿勢，並且迅速變得僵硬，附近2名男子見狀，立刻趕過來救援，但根據吉布蘭的說法，這名男子最終仍不幸身亡。

據了解，這起事件發生在5月19日，不過當時並未引起太大的關注，直到吉布蘭重新曝光影片，才引來眾多網友觀看、轉發，截至目前為止，影片的觀看次數已經近1200萬，因為沒有確切死因，許多人都認為可能與「靈異」有關，「他在死前看到了『死亡天使』」、「他應該是看到『死亡天使』所以感到很害怕」、「他看到『死亡天使』，想要把祂揮走，但沒有人能避免祂的出現」、「我們可以逃過一切，但絕對逃不過死亡」。

但也有網友提出更理性的看法，認為男子應該是癲癇發作，或是有相關的遺傳疾病，還有人推測，男子一開始是看到黃蜂或其他昆蟲，伸手想要揮走，摔倒之後可能被蜇了，或太過緊張而引發癲癇，最終導致這起死亡悲劇。