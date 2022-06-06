夏天即將到來，近日的氣溫逐漸攀升，一到戶外就會瞬間滿頭大汗，不少民眾都紛紛躲進室內、開冷氣避暑，然而古代不但沒有冷氣，也沒有電風扇，究竟古人是如何度過炎炎夏日的呢？

根據《梨視頻》報導，古代一般百姓若是想要避暑，通常只有涼茶、蒲扇和涼蓆可以用，如果真的熱到受不了，就會到河邊泡水消暑，還有一些文人練就「心靜自然涼」的功夫，一到夏天就會躲到竹林中休息。不過對於有錢人來說，避暑可以仰賴許多「黑科技」，第一個就是「風扇車」，發明於漢代，最早被用來打仗，後來才逐漸轉為民用，只要接上水車，就會變成全自動消暑神器。

第二個則是「冰鑒」，是一種古代版的冰箱，容器分為內外2層，外層放滿冰塊，內層就可以用來冰鎮水果與飲品，有時候還會蓋上蓋子，並在外面鑿幾個洞，排出裡面的冷空氣，將冰箱、冷氣合而為一。除此之外，古代大戶人家通常會在冬天儲冰，等到夏天再拿出來使用，但氣候炎熱，冰塊融化的速度快，有時根本不敷使用，因此大部分有錢人會在家裡的地板鑿一個洞，讓地底下陰涼的空氣與屋內流通，以達到降溫的效果。

第三個神器是「自雨亭」，利用水車製造水循環，讓水灑落在屋頂上，就像是下雨一樣，並透過這些水將建築物的熱氣帶走，整個過程都是全自動的，而這項技術在唐代就已經廣泛流行於達官貴族人家。