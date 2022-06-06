英國一名女子近日發現罕見奇獸，在公園裡看見一隻全身長滿粉紅色羽毛的鴿子，影片曝光後立刻引發熱烈討論，有網友質疑鴿子是被惡意染色，但鳥類專家指出，這種「粉紅鴿」是真實存在的，目前全球僅有500隻，被列為瀕危生物。

粉紅鴿是瀕危生物，全球只剩500隻左右。(影片來源/YouTube/SWNS)

根據《地鐵報》報導，37歲女子盧妮（Kelly Lunney）日前回到位於蘭開夏郡（Lancashire）尼爾森（Nelson）的娘家，在附近的公園看見一隻色彩鮮艷的「粉紅鴿」，牠全身布滿粉紅色的羽毛，讓盧妮感到不可置信，趕緊叫媽媽過來一起看，2人對於眼前罕見的景象都很震驚，盧妮也拿起手機將這隻鴿子拍攝下來，並分享到社群平台上。

照片曝光後果然引起網友熱議，但有不少人質疑其真實性，認為是被後製過的假照片；也有網友懷疑，這隻鴿子可能被人惡意染色，或是自己不小心碰到粉紅色染料、油漆等物，才會擁有這種「與眾不同」的羽毛。對此盧妮也出面澄清，表示鴿子的腳掌、翅膀內側的羽毛也全是粉紅色，應該不可能是被潑漆染色。

鳥類專家指出，粉紅鴿確實真的存在，2012年就曾有人親眼見過，只不過粉紅鴿相當罕見，在1991年時一度瀕臨滅絕，全球只剩不到10隻，經過30多年來的復育，數量已經回升到500隻左右，但仍是非常珍貴的瀕危生物。

目前尚不清楚粉紅鴿毛色形成的原因，有一派學者認為牠們是被人工染色，另一派學者則認為，牠們應該是長期食用含有胡蘿蔔素、蝦紅素等微量元素的食物才會讓羽毛變色。