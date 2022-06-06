印度一對夫妻近日前往寺廟參拜時，不幸與一隻懶熊（Sloth bear）狹路相逢，並遭到攻擊，兩人的遺體持續遭到懶熊啃食，時間長達5個多小時。最後當地森林部門官員花了2小時才順利制伏懶熊，並將已經淪為碎屍的遺體收回。

綜合外媒報導，印度中央邦帕納縣Khermai區，本月5日上午6時30分左右，來自拉尼甘傑（Raniganj）的50歲男子塔庫爾（Mukesh Thakur）與45歲妻子英迪拉（Indira Thakur），相偕前往一座寺廟參拜，不料途中突然遭到一隻懶熊攻擊而不幸喪命，遺體被持續啃咬5個多小時。

報導指出，當地森林部門官員發現懶熊時，牠仍在持續啃咬夫妻兩人只剩下一半的身體，由於懶熊正在進食，要讓牠冷靜下來幾乎是不可能的事情，最後官員花了2小時才順利將其制伏，目前已協助將遺體送去驗屍，並向死者家屬提供每人40萬印度盧比（約新台幣15萬元）補償金。

至於被制伏的懶熊未來則不會被放生，而是計畫將其送至其他城市的動物園收容。