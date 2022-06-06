寵物也是一條生命，既然要飼養，就要對牠們的一輩子負責。美國一隻黑狗被飼主狠心拋棄，放牠在鐵軌旁自生自滅，但黑狗還是很愛飼主，一個禮拜以來，每天傻傻待在原地等待、不吃不喝，深怕離開就會見不到飼主，讓附近居民看了都心痛不已。

根據《The Dodo》報導，加州爾灣市（Irvine）一間流浪動物收容中心的工作人員赫爾（Suzette Hall）接到民眾通報，有一隻黑狗遭到飼主惡意遺棄，丟下車後讓牠獨自待在鐵軌旁自生自滅，黑狗以為飼主會回來接牠，一個禮拜以來都傻傻地待在原地、不吃不喝，只有當火車通行時才會暫時離開。

附近居民見狀都相當不捨，試圖靠餵食誘捕黑狗，但牠完全不為所動，甚至有人靠近就會害怕地吠叫，深怕一離開這裡，就再也不能跟飼主重逢。赫爾前去誘捕黑狗的過程也相當不順利，最後她在鐵軌附近放置一個鐵籠，裡面裝有雞肉和熱狗，放好後她就躲起來，黑狗聞到香味後耐不住飢餓，跑到籠子內大吃特吃，才終於成功捉到牠。

事後赫爾將這隻黑狗帶回收容所，並取名為「士兵（Soldier）」，原本怕生警戒的牠，在獸醫和工作人員的治療、照顧之下，逐漸敞開心房，變得開朗又活潑，還非常親人，經常搖著尾巴向他們示好，赫爾也透露，目前士兵正在等待一個可以接納牠的新家，準備迎接嶄新的「狗生」。