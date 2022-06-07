現代房價高昂，不少人因為負擔不起，而選擇租屋度日。澳洲一名70多歲的女子當租屋族長達20多年，但由於房東年事已高，讓她擔心對方過世以後，自己可能不得不搬走，未料某天女子接到房東的電話，對方竟說要將房子免費送給她，讓女子又驚又喜。

根據《每日郵報》報導，75歲的簡賽納（Jane Sayner）從1998年開始，就一直向退休藥劑師佩雷特（John Perrett）租屋度日，她透露對方名下有很多房產，而且是一個很好的房東，只要房子出現問題或有需要維修的地方，他都會立刻過來處理，還會親自上門收房租。

簡賽納也自詡是個好房客，不但按時繳房租，還將租屋處當成自己家一樣愛戴、照顧，一搬進來就種了許多花卉和植物，佩雷特發現後，還從家裡搬了幾個舊花盆給她，2人偶爾也會坐下來聊聊天，彼此的交情就像是好朋友。

佩雷特雖然擁有龐大財富，但不喜歡奢侈的生活，經常說要把所有財產都捐出去，簡賽納對此深信不疑，相信總有一天自己居住的房子也會被賣掉。由於佩雷特年事已高，晚年還罹患帕金森氏症，住進了療養院，某天簡賽納突然接到他打來的電話，告知要把她租了20多年的房子留給她，讓她感到十分驚喜。

最後佩雷特在2020年9月過世，由於新冠肺炎疫情的關係，只有10個人被允許參加喪禮，簡賽納就是其中一人，她透露自己在去年74歲時退休，同年又罹患腸癌，所幸在手術過後戰勝病魔，她由衷地感謝佩雷特的慷慨，當從醫院走出來，回到屬於自己的家時，她感到極大的解脫，並說如果當初房東沒有把房子留給她，她應該還會繼續工作。