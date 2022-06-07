近日網路上瘋傳一段可愛又逗趣的影片，一名男子到水族館遊玩，沒想到竟跟其中一隻海獅展開一場「眼神大PK」，只見海獅全程都繃緊面部表情、瞪大雙眼，緊迫盯人的樣子十分搞笑，網友們看到影片後，也都忍不住哈哈大笑。

這名網友「@vitaminsea293」在TikTok上分享一段影片，只見一名男子坐在透明玻璃前，頭朝著右邊，不知道在觀察什麼，不久後一隻海獅就緩慢地從畫面右邊游入，有趣的是，海獅竟繃緊面部表情、瞪大雙眼，和男子展開一場「眼神大PK」，牠緊盯著男子的眼睛，一秒都沒有離開，看起來似乎對男子很有意見。

影片曝光後，立刻吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已超過290萬，大家都被這個畫面給逗樂了，紛紛笑說：「眼神好哀怨」、「這難道就是所謂的深情對視」、「海獅一副『你到底在看什麼』的樣子」、「海獅：你上次帶來的妹不是這個喔」、「這到底是誰在看誰？是誰先開始的」、「背景音樂換掉，氣氛就會變得不一樣了哈哈」。

而最近一名日本網友到水族館，也發現了其他有趣的畫面，在閉館前10分鐘，展示區的企鵝竟自動自發地在出口的門前排隊，整齊有序的隊伍讓網友驚訝不已，就像是在表達自己「絕不加班」的決心，網友見狀忍不住笑了出來，直呼：「我想要學習牠們的精神」。