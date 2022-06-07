遠距離戀愛對於不少情侶來說都是一大考驗，有些人耐不住寂寞就會劈腿，讓另一半痛苦不已。德國一名男子透過網路認識泰國女子，2人聊天過後發展為戀人關係，卻因為疫情關係，只能遠距離戀愛。近日男子搭飛機到泰國，想給女友驚喜，未料到達公寓竟看到滿地的保險套，他的財產和愛車也不翼而飛，讓男子氣得立刻報警。

德國男子氣得報警，並向泰國媒體爆料女友的惡行惡狀。(影片來源/YouTube)

根據泰媒報導，這名德國男子在網路上認識一名泰國女子，經過一段時間的聊天、相處後，才決定發展成戀人關係，而交往之後，男子每隔3個月就會搭飛機到泰國，只為了見女友一面，還曾在芭達雅和對方同居，甚至帶著女友回德國住3個月，但不久後新冠肺炎在全世界爆發，2人不能再像以前一樣頻繁見面，只能變成遠距離戀愛。

直到最近泰國開放國境，男子聽到消息立刻訂機票、飛到泰國，只為了給女友一個驚喜，當他抵達2人之前同居的公寓時，沒有看到女友本人，反而看到滿地用過、沒用過的保險套，還有陌生男人的內褲，以及一些情趣用品；之後男子檢查房內的保險箱，發現有被撬開的痕跡，裡面2枚金戒指不翼而飛，除此之外他的2台機車也不見了。

男子氣憤到警局報案，希望拿回屬於自己的東西，警方調查一陣子終於聯絡到女子，對方卻說自己目前在外地，承諾會在6月1日前歸還物品，但直到現在都沒有任何動靜，男子實在忍無可忍，決定透過媒體爆料女子的惡行惡狀，希望民眾提供能找到女子的線索。