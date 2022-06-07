現代大部分的考試都會有考試範圍，只要認真學習並詳讀，就有機會拿到高分；然而古代科舉考試的範圍廣大，不但要讀四書五經，有時還會涉及詩詞歌賦、二十四史等，也難怪大多數文人都必須「寒窗苦讀數十載」，不過光是這樣並不夠，還得有靈活的思考邏輯、強大的腦內資料庫，才有辦法應付各種奇葩刁鑽的題目。

根據《梨視頻》報導，清朝嘉慶元年四月初旬，在保和殿舉行了庶常散館考試，參加的考生都是新進士中被選為庶吉士的高手，庶吉士又稱庶常，是翰林院內的短期職位，而散館考試相當於他們的畢業考，能夠決定他們未來的官場生涯。當時的太上皇乾隆出了一道賦題「污卮」，源自於晉代博咸《污卮賦》，意思為髒酒杯，以此比喻君子要修身自好，沒想到竟全軍覆沒，讓乾隆失望不已。

而在科舉考試之中，不乏各種生僻、古怪的題目，其中最為刁鑽的就是「截搭題」，也就是摘取兩句看似無關的句子拼在一起，像是《制義叢話》中就記載了一道很有名的題目「乃是人而可以不如鳥乎？詩云：穆穆文王」，前半句出自《大學》，意思是人難道連鳥都不如嗎？後半句則出於《詩經》，旨在表達周文王品德高尚。

金聖歎在《小題才子書》中也記錄了許多讓人摸不著頭緒的題目，比如「得見也」，光看這三個字可能會一頭霧水，但其實這出自於《論語》，「君子之至於斯也，吾未嘗不得見也」，主要就是考驗考生的知識儲備量和關聯能力；另外還有一道題只出了一個字「二」，就是引用《論語》的「二，吾猶不足，如之何其徹也？」，唯有通過精密的推理和判斷，才能夠看出題目背後的本質。