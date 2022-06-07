近日台灣受鋒面影響，梅雨下不停，可能長達一周時間才有機會再見陽光，潮溼的環境讓人感到十分不舒服。日本一名中醫師分享妙招，只要將「結冰寶特瓶」放在室內，就能夠輕鬆除溼，還可以達到降溫的效果，文章曝光後立刻引發網友熱烈討論。
日本中醫師博文（ひろふみ）在推特發文，表示最近的天氣又溼又熱，若是民眾家裡沒有買除溼機，或是討厭除溼機發出「嗡嗡」運行聲音的人，可以試著將裝滿水的寶特瓶放入冷凍庫，等到有需要時再拿出，將已經結冰的寶特瓶放在室內。
博文指出，冷凝的效果可以吸水、除溼，結冰水所釋放的溫度也可以降溫，這個方法對於對冷氣過敏的人來說，還能降低鼻塞、咳嗽的機會，而且等到冰塊融化之後，在房間內都可以拿起來喝、補充水分，「如果想節省電費，或不想開冷氣，不妨嘗試看看！」。
推文曝光後，立刻引發網友關注，截至目前為止已累計超過8萬人按讚，大家紛紛留言：「我之前一個人住為了省錢，就在電風扇後面放結冰的寶特瓶，風很涼，晚上不開冷氣也可以」、「晚上把冰袋放在一個容器裡，光開電風扇就能睡得很舒服了」、「我一定會試試看！這個方法安全又環保」；不過也有人提醒，並不是所有寶特瓶都能夠承受得住冷凍，建議大家可以重複使用原本就以冷凍方式出售的寶特瓶。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。