近日台灣受鋒面影響，梅雨下不停，可能長達一周時間才有機會再見陽光，潮溼的環境讓人感到十分不舒服。日本一名中醫師分享妙招，只要將「結冰寶特瓶」放在室內，就能夠輕鬆除溼，還可以達到降溫的效果，文章曝光後立刻引發網友熱烈討論。

ジメジメ蒸し暑くなってきました☀️

湿度で夜寝づらいって人は

凍らせたペットボトルをボールに入れて置いておこう

ペットボトルの周りに水滴がつく💧

結露するよ

予想以上に除湿出来るし

お部屋もヒンヤリ

エアコンの除湿が嫌な人はやってみよう❗️ pic.twitter.com/GtbCk2SeR1 — ひろこうじ薬局ひろふみ 本出たよ(о´∀`о) (@hirokoujiKanpo) June 4, 2022

日本中醫師博文（ひろふみ）在推特發文，表示最近的天氣又溼又熱，若是民眾家裡沒有買除溼機，或是討厭除溼機發出「嗡嗡」運行聲音的人，可以試著將裝滿水的寶特瓶放入冷凍庫，等到有需要時再拿出，將已經結冰的寶特瓶放在室內。

博文指出，冷凝的效果可以吸水、除溼，結冰水所釋放的溫度也可以降溫，這個方法對於對冷氣過敏的人來說，還能降低鼻塞、咳嗽的機會，而且等到冰塊融化之後，在房間內都可以拿起來喝、補充水分，「如果想節省電費，或不想開冷氣，不妨嘗試看看！」。

推文曝光後，立刻引發網友關注，截至目前為止已累計超過8萬人按讚，大家紛紛留言：「我之前一個人住為了省錢，就在電風扇後面放結冰的寶特瓶，風很涼，晚上不開冷氣也可以」、「晚上把冰袋放在一個容器裡，光開電風扇就能睡得很舒服了」、「我一定會試試看！這個方法安全又環保」；不過也有人提醒，並不是所有寶特瓶都能夠承受得住冷凍，建議大家可以重複使用原本就以冷凍方式出售的寶特瓶。