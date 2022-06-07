日本北海道JR千歲車站7日上午，被人發現站內寄物櫃藏著一具嬰屍，嚇壞眾人，警方獲報後朝屍體遺棄方向偵辦。根據初步判斷，嬰兒出生沒多久就已經死亡，遺棄者為了掩人耳目，還將屍體放進保冷箱內才鎖入寄物櫃。

綜合日媒報導，JR千歲車站西邊出口的一處寄物櫃，長時間處於「使用中」的狀態，管理公司驚覺有異，並於本月7日上午8時30分左右，持備用鑰匙將寄物櫃打開，後來在裡頭發現一個傳來陣陣惡臭味的保冷箱，清潔人員打開一看後竟然是一具嬰兒屍體，當場嚇壞。

站方人員當下立即通報警方，相關單位經過初步調查後，研判該名嬰兒疑似出生後不久就死亡，且屍體嚴重受損，應該已經死亡一段時間，目前嬰兒性別、死因不明。

報導指出，警方正朝屍體遺棄方向偵辦，並將遺體轉交給法醫進行解剖，以釐清確切死亡時間和死因，同時調查寄物櫃的使用紀錄，追捕棄屍者。

消息一出後，一名經常前往JR千歲車站搭車的民眾驚訝表示，車站靠近新千歲機場，因此常有人使用寄物櫃，人潮熙來攘往，「沒想到竟然會有人將嬰屍棄置在這裡」。

事實上，這樣的悲劇並非首起，2018年時，日本同樣發生一起震驚社會的案件，49歲的女子向警方自首，坦承自己在4、5年前生下一名嬰兒，但孩子生下來後一動也不動，她就將孩子裝進塑膠袋內，放進東京鶯谷車站附近的投幣式寄物櫃，5年來每天支付寄物櫃的使用費，用來保存嬰兒遺體。女子最後遭警方以棄屍罪逮捕。