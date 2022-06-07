世界之大無奇不有，尤其是海底有許多未知的深海生物等待人們探索。俄羅斯一名40歲漁夫羅曼（Roman Fedortsov）近日在社群PO出一隻捕撈到的深海魚，不僅有著水汪汪的漫畫款大眼，還有和科學怪人般的縫線紋路，讓眾人看了嘖嘖稱奇。

根據《紐約郵報》報導，俄羅斯漁夫羅曼經常在Instagram帳號「rfedortsov_official_account」上分享捕撈到的深海魚，其中不乏外表奇形怪狀的海洋生物，因此在網路上小有名氣。

上月26日，羅曼PO出一隻半透明的白魚，再度引發眾人關注，只見這隻魚有著和蝙蝠翅膀一樣的魚鰭，和一雙碧綠色的眼珠，外圍一圈銀白色的眼眶，乍看之下猶如漫畫人物中經常出現的水汪汪大眼。最特別的是，這隻魚身上出現好幾條看起來像是縫線的紋路，就像科學怪人一樣，整體看起來十分獵奇，讓網友震驚直呼「看起來就像隻卡通魚！」

不過專家指出，這隻外型奇特的怪魚並非外星生物，而是生長在海底深處的「鬼鯊」，又被稱作銀鮫、鼠魚或幽靈魚，是一種介在鯊魚和魟魚之間的物種，且早在3億年前就存在，比恐龍還要年長。儘管科學界已知鬼鯊很長一段時間，但直到2016年才首度被相機捕捉到真實身影。