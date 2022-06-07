亞洲多以米飯為主食，幾乎家家戶戶都備有電鍋煮飯，不過對於電子儀表上顯示的英文和數字，可能不太清楚背後含意，甚至容易將數字「1」和英文「l」，或是數字「0」和英文「O」搞混，近日就有日本民眾因此鬧出笑話。

根據日媒《grape》報導，一名日本網友上月底在推特帳號「@okykch1」上分享家中趣事，指出近日使用電鍋煮飯時，丈夫突然一臉錯愕的問她，為何電鍋上的顯示器出現了英文「Oh」的單字。原PO這才意識到，原來是丈夫將數字「0」看成英文「O」，誤將「0小時」（0 hour）看成是有人發出慘叫聲的「哦」（Oh），讓她當場哭笑不得。

貼文一出網友全笑翻了，紛紛留言直呼「原PO的丈夫好可愛喔」、「以後怎麼看都覺得是『Oh』了」、「漫畫也曾經畫過這個梗」、「原來不只我有這個疑問，想說如果不是Oh的話那會是什麼」；出乎意料的是，不少網友和原PO的老公一樣，都誤以為是代表著驚嘆詞的「Oh」。

貼文同時釣出電鍋廠商回覆，並解答背後用意，指出「0h」代表著電鍋正進入保溫程序，如果飯煮好後保溫超過1小時，就會轉變成「1h」。