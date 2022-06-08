清朝末代皇帝溥儀自幼被送進宮中，後來成了傀儡皇帝，最後總算洗盡鉛華，做回普通人，一生相當戲劇化。不過在溥儀幼年時，曾與弟弟溥傑揭開一起清朝歷史上最大懸案，兩人當時一直不敢對外聲張，直到溥儀去世多年後，溥傑才敢將這段被刻意埋藏300多年的秘密公諸於世。

根據《搜狐網》報導，溥儀3歲即位，6歲被迫退位，在位僅僅3年，不過退位後的他仍被允許在皇宮中生活，弟弟溥傑也經常進宮跟他一起玩耍。《末代皇弟溥傑傳》一書中就曾記載，有一次兄弟兩人跑到了養心殿，打鬧的過程中，撞到了偏殿的暗櫃，並滑落了一個佛龕，由於佛龕裡頭有張黃色的紙，他們出於好奇便將它打開來看，沒想到頓時嚇得目瞪口呆。

原來這是雍正親筆書寫的一道密詔，內容寫著雍正命人暗地毒殺自己的八弟允禩和九弟允禟。眾所皆知，雍正是經過「九子奪嫡」才登上皇位，而根據歷史記載，允禩和允禟都是在雍正四年（公元1726年）先後因「腹疾」去世，雖然此事一直備受史學界質疑，但苦無更多資料驗證，直到溥儀兄弟兩人看見這道密詔，才意外揭露背後死因不單純。

不過溥儀和溥傑當時年紀雖小，但深知事情的嚴重性，便悄悄將紙張放回原位，後來被趕出紫禁城後，兩人再也沒見過這個佛龕。而隨著溥儀成了日本人的傀儡皇帝，在抗日戰爭結束後又淪為戰犯，被關押了十幾年，特赦後便撰寫了自傳《我的前半生》紀錄戲劇化的人生，書中也曾簡單提過此事。溥儀去世後，溥傑也曾提到當時和哥哥無意間翻到那張密詔的事，因此後人認為，這件事的可信度極高。