再受命的努力失敗後，不久劉欣就死了。

回到劉欣之死的那天晚上......

守著皇帝的遺體，拿著傳國玉璽和綬帶，董賢握有了至高權力的象徵，成了此時此刻未央宮裡最具權勢的人。他對自己下一步的使命或許有所領悟。這是他封鎖消息，不情願讓太皇太后出來主持局 面的原因。

更何況，他身上那一串頭銜，各個都掌握著重要權力:

高安侯是爵位，說明董賢是漢朝的上層貴族，有食邑，能世襲。漢朝的皇帝要想登基，首先得成 為太子，或是被封侯封王。當年漢宣帝以一介平民的身分入承大統，就是先被封為陽武侯，當天即以 陽武侯的身分登基。

大司馬，原是西漢初期和丞相、御史大夫並稱的太尉，後來改名為大司馬;最初是內朝加官，漢 成帝時期改為正式的外朝官、「三公」之一，漢廷名義上掌管軍事的最高文官。在劉欣的前任成帝、 元帝時期，大司馬「全權」代表漢帝處理實際政務，權力極大。

衛將軍，是掌握部分軍權特別是禁軍的將領，這意味著董賢擁有調動長安城軍隊的權力。

領尚書事，並非官職，而是指董賢擁有管理「尚書」的職權。漢朝的尚書，不是後來三省六部制 下「尚書侍郎」的政府部級長官，而是類似於「中辦祕書」的內廷吏員，職位雖低，卻是皇帝身邊人，能夠親身參與政事並代表皇帝傳達命令，「出納王命、王之喉舌」。所以，外朝的高官如果不能

「領尚書事」，權力就會大打折扣。因此，董賢的這個差事意味著他可以自由出入皇宮，決策中樞事 務，代表皇帝發號施令。

還有，此時圍繞在龍床周圍哭泣的，基本都是董賢的人:昭儀董氏，是董賢的妹妹;父親董恭是 衛尉，掌管著未央宮宮內和宮門的保衛;內弟是執金吾，掌管著未央宮宮外的保衛，這些都是中樞要 職。此外，董氏家族成員還占據了許多郎、曹之類的朝廷中級官員的位置。可以說，劉欣生前差不多 就像是在董家過日子。

由此看來，劉欣對董賢確實有肉慾的歡喜，是「真愛」。既然劉姓天命轉移的「客觀規律」不可 逆轉，把天下禪讓給最愛的人，不好嗎?

總之，在劉欣晏駕後的這個夏夜，董賢憑藉玉璽、職位和家族實力，成了未央宮暫時的主人。他 還封鎖著劉欣的死訊，把握著先機。

既然消息被封鎖，王氏姑侄是如何知道的呢?

任何政治事件起初都是混沌的，只有具備政治品質的人，才能準確決斷出誰是自己的敵人，誰是盟友。判別敵友是認清局面、把控形勢的前提，而下一步，只有同時具備政治能力的人，才能付諸行動，跟隨或反對誰。而不論是決斷還是行動，都應當迅速，避免哈姆雷特式的延宕。

皇帝之死顯然是最重要的政治事件。劉欣活著的時候，像一個陀螺的中心，維持著他身邊各種利益集團、私人恩怨、新舊勢力之間的平衡。一旦身死，這個平衡不復存在，變成一團混沌。

董賢如果確有政治品質，就應該意識到身為先帝寵臣，自己早就是各方面的眼中釘肉中刺，絕無 超脫的可能。因此，在宮車晏駕的消息傳到太皇太后那兒之前，他應該果斷決策，迅速行動。以領尚 書事的便利封鎖消息、發號施令，以左將軍之命密調軍隊，以大司馬的身分召集並穩定外朝大臣，捕殺王莽，軟禁王政君，即使不成功，歷史也會呈現出另一番景象。

(本文摘自《祥瑞．天命．竊國者：史上第一位儒家皇帝王莽和他的時代》/麥田出版)

【內容簡介】

他是上應天命的哲人皇帝，還是技藝精湛的表演家？

王莽創立的新朝，是中國歷史上最不可思議的一個過度王朝。

它的出現是歷史的必然，還是偶然？

王莽究竟是民選的聖主，還是篡漢的罪人？

是邪惡無道的簒奪者，還是復古派的改革家？

是儒教立國的實踐者，還是演技精湛的政治表演家？

中國歷史上，王莽的面目一直晦暗不清。

本書並非王莽的歷史傳記，而是帶領讀者回到王莽身處的時代，置身當時的政治、經濟、社會和文化環境，站在兩漢之交時人對歷史經驗、對公平正義的理解上，具體地審視王莽的理想志業、人格表現、家庭關係、政治行動和改革措施，考察帝制時代人們追求並「實現」儒家版「理想國」的一段歷史，並從歷史細節裡窺探舞臺上誰是玩偶、誰是主人，有何教訓、有何經驗。

西漢不僅是一個朝代，更是中國儒家文化首次實現立法的新階段。同時，西漢也是一個迷信天人感應的時代，在不到兩百年的歷史中，充斥著讖緯之學。從漢武帝時期開始，災異變化、祥瑞譴告就與現實政治運動緊密相連。

生於西漢末年的王莽，幼年喪父，並沒有得到作為外戚家族成員的優待。他從一介儒生，以其周全的為人處世之道，一躍成為家族寄予厚望的後起之秀。他借助「祥瑞」之說，重返朝堂；又在眾人的歡呼聲中步步高升，最終合法建立了新朝。那他又是如何在短短的十五年裡，就從「天下歸心」的「哲人王」成為了一個「天人共棄」的篡漢者？

面對日益嚴峻的政治合法性危機，儒家理論的實踐者王莽勤勞王事，建辟雍、制禮樂，恢復井田，贏得了同時代其他儒士的認可。那麼王莽稱帝的真正動力又是什麼？王莽到底是邪惡無道的簒奪者，還是復古派的改革家？是儒教立國的決定者，還是演技精湛的政治表演家？

本書截取漢宣帝到新莽這一歷史片段，從「祥瑞」這個視角切入，剖析王莽的個人、家族和政權相關的人物事件，再現了太后王政君、外戚王氏家族、劉姓皇室家族、儒家經師、官僚士大夫等在西漢末年政治舞台的角力，進而重新審視旋渦中心的王莽，以窺他和時代的真貌。

【作者簡介】

張向榮

文學博士，畢業於中國人民大學。專欄作者，書評人。悠遊經史，流連兩漢，熱愛並致力於非虛構寫作。