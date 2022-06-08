已是暮秋，滄池畔樹木蕭瑟，寒潭淒清。若是鳥瞰，會覺得人宛如在天海之間，特別渺小，不知 是否有人會想起漢武帝多年以前的那首《秋風辭》，雖然不是寫於這裡，但蒼涼感是相似的:

秋風起兮白雲飛，草木黃落兮雁南歸。 蘭有秀兮菊有芳，攜佳人兮不能忘。 泛樓舡兮濟汾河，橫中流兮揚素波。 簫鼓鳴兮發棹歌，歡樂極兮哀情多。少壯幾時兮奈老何!

從漸臺上遠眺，風景猶在，物是人非，王莽確實老了。

對漢軍來說，只要能活著衝進去，斬首奪旗，立下大功，這輩子就能榮華富貴，甚至歷史留名， 因此無不拚命奮戰。從岸邊通向漸臺的路只有一條，想必也很窄，漢軍擁擠在一起，據說圍了幾百重 之多。只有前面的人倒下，後面的人才有機會頂上去且戰且進。推測來說，這些人名為漢軍，實際上 不僅有軍人，還有城中的市民、商賈、無賴，城外的販夫、農人，等等。

漸臺上下，新朝逃亡的官員、侍從加上僅存的士兵，大概還有千餘人，繼續在組織防禦。漢軍不 斷被臺上射來的弓矢射殺。戰鬥依然異常激烈，直到下午，漢軍終於覺得弓矢明顯減少。臺上逐漸彈盡糧絕，漢軍逐漸衝到漸臺之下，與王莽軍短兵相接，把守軍幾乎全部殺死。

到了下午，這天的下哺時分，王莽看見漢軍層層登臺，攻了上來。

臺上已經沒有幾個武將衛兵了，多數是躲避的文臣，他們還都佩戴著印綬，衣著華麗，卻亂作一 團，猶如待宰的羔羊。漢軍毫無憐憫，揮刃向前，殺人之後還將印綬取下戴在身上。漸臺上的建築物 裡也有人在躲避，漢軍衝入其中，不分青紅皂白一概斬殺，一時血光四濺，一些屍體也從漸臺掉進池水中。

屠殺期間，一名叫作公賓就的校尉忽然敏銳地發現，有一個士兵身上佩戴的印綬不同尋常。公賓 就曾經在大鴻臚手下擔任過「大行治禮」的工作，對新朝的印綬很是熟悉。他按捺住內心的興奮，平 靜地詢問這個士兵，身上的印綬是從哪裡找到的?

這個士兵似乎缺乏敏感，他指了指漸臺上的那幢建築說，是從這個房子西北角一個他殺死的人身 上剝下來的。

後人已經搞不清楚這個士兵究竟是一個叫作杜吳的商人，還是一個叫作杜虞的屠夫 ，但這都不 重要。公賓就很快跑進室內，找到了那個被殺死的人，他雖然已經被褫去印綬，但身旁的威斗、衣服 的顏色，以及那令人印象深刻的面容，使他足以確認，這具屍體就是終年六十八歲的皇帝王莽。

公賓就果斷地斬下王莽的首級，拎在手裡，大步走出室內。在漸臺之上，他借著黃昏的殘陽，向 眾人展示這個蒼老、瞑目、鬚髮花白的首級。

漸臺上的眾兵士霎時停下了戰鬥，但僅僅片刻，眾人如夢初醒，蜂擁進入建築物裡去尋找那個無頭的屍體，他們只為搶奪一塊屍身，以證明自己也參與了對王莽的斬殺:

軍人分裂莽身，支節肌骨臠分，爭相殺者數十人。

就是說，他們為了爭奪王莽的一塊屍體，幾乎將其剁成肉泥，甚至為了爭奪屍塊而自相殘殺的都 有幾十人。歷史的相似並不驚人，多年以前，項羽自刎烏江後，漢軍也曾這樣搶奪過項羽的屍體:

王翳取其頭，亂相輮蹈爭羽相殺者數十人。最後楊喜、呂馬童、郎中呂勝、楊武各得其一 體。

有理由推測，最初記錄王莽之死的史家在回顧這一情形時，可能參考或聯想到項羽的下場;也可 能當時的軍人確實會對這類大人物做出分屍求賞的舉動，公賓就終於成為最大的受益者之一，被更始 帝封為滑侯。

王莽已死，漢軍的殺戮也告一段落。這時候，他們才會在上司的督促下清理戰場，令宮人或熟悉 的人來辨認、檢點被斬殺的屍體都是哪些人物。

(本文摘自《祥瑞．天命．竊國者：史上第一位儒家皇帝王莽和他的時代》/麥田出版)

【內容簡介】

他是上應天命的哲人皇帝，還是技藝精湛的表演家？

王莽創立的新朝，是中國歷史上最不可思議的一個過度王朝。

它的出現是歷史的必然，還是偶然？

王莽究竟是民選的聖主，還是篡漢的罪人？

是邪惡無道的簒奪者，還是復古派的改革家？

是儒教立國的實踐者，還是演技精湛的政治表演家？

中國歷史上，王莽的面目一直晦暗不清。

本書並非王莽的歷史傳記，而是帶領讀者回到王莽身處的時代，置身當時的政治、經濟、社會和文化環境，站在兩漢之交時人對歷史經驗、對公平正義的理解上，具體地審視王莽的理想志業、人格表現、家庭關係、政治行動和改革措施，考察帝制時代人們追求並「實現」儒家版「理想國」的一段歷史，並從歷史細節裡窺探舞臺上誰是玩偶、誰是主人，有何教訓、有何經驗。

西漢不僅是一個朝代，更是中國儒家文化首次實現立法的新階段。同時，西漢也是一個迷信天人感應的時代，在不到兩百年的歷史中，充斥著讖緯之學。從漢武帝時期開始，災異變化、祥瑞譴告就與現實政治運動緊密相連。

生於西漢末年的王莽，幼年喪父，並沒有得到作為外戚家族成員的優待。他從一介儒生，以其周全的為人處世之道，一躍成為家族寄予厚望的後起之秀。他借助「祥瑞」之說，重返朝堂；又在眾人的歡呼聲中步步高升，最終合法建立了新朝。那他又是如何在短短的十五年裡，就從「天下歸心」的「哲人王」成為了一個「天人共棄」的篡漢者？

面對日益嚴峻的政治合法性危機，儒家理論的實踐者王莽勤勞王事，建辟雍、制禮樂，恢復井田，贏得了同時代其他儒士的認可。那麼王莽稱帝的真正動力又是什麼？王莽到底是邪惡無道的簒奪者，還是復古派的改革家？是儒教立國的決定者，還是演技精湛的政治表演家？

本書截取漢宣帝到新莽這一歷史片段，從「祥瑞」這個視角切入，剖析王莽的個人、家族和政權相關的人物事件，再現了太后王政君、外戚王氏家族、劉姓皇室家族、儒家經師、官僚士大夫等在西漢末年政治舞台的角力，進而重新審視旋渦中心的王莽，以窺他和時代的真貌。

【作者簡介】

張向榮

文學博士，畢業於中國人民大學。專欄作者，書評人。悠遊經史，流連兩漢，熱愛並致力於非虛構寫作。