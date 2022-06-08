在傳統習俗當中，新娘出嫁時，娘家都會準備嫁妝作為祝福。近日大陸網路上流傳一段影片，新郎到新娘家迎親時，只見岳母一邊說著祝福的話，一邊把一捆捆的鈔票裝進箱子裡，嫁妝總共40萬人民幣（約新台幣177萬），除此之外還有一台賓士和2棟房子，讓網友看了全都羨慕不已。

根據《快看視頻》報導，江蘇鹽城一名化妝師記錄了一名新郎到新娘家迎親的畫面，從影片中可以看到，岳母當著新人的面，一邊說著祝福的話，一邊把一捆捆的鈔票、首飾珠寶等物品放到箱子內，讓一旁的新人看了笑得合不攏嘴。化妝師還透露，娘家準備的嫁妝除了40萬人民幣的現金以外，還有一台賓士和2棟房子。

影片曝光後，許多網友都相當羨慕，紛紛留言：「這全是娘家人給的底氣」、「門當戶對，男方家庭和自身條件肯定也不差」、「這個女婿笑到牙齦都露出來了」、「這個媽媽太大手筆了，估計女婿家條件應該也挺不錯的」；另外還有鹽城人出面解釋當地的習俗，「看來你不瞭解鹽城的習俗，鹽城通常是男方給多少聘金，女方也給同等的嫁妝，這些錢都歸屬於小夫妻的家庭」。

前陣子大陸一對新人結婚時，娘家也十分大手筆地準備了豪華嫁妝，還在現場曬出清單，其中最便宜的戒指就要13萬人民幣（約新台幣57.7萬），現金則高達200萬人民幣（約新台幣887.4萬），還有260萬人民幣（約新台幣1153.7萬）的基金，以及一棟房子、一輛豪車，總金額高達800萬人民幣（約新台幣3548.9萬），讓眾人嘆為觀止。