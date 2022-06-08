大陸長白山居民在家門口發現一隻「小奶貓」，本來打算要收編，仔細觀察卻發現有點怪怪的，於是通報相關單位，經過檢查後，這隻貓咪的身分果然不簡單，竟是大陸國家二級保護動物「石虎」，目前已經由專業人員照顧，預計等牠長大、有生存能力時，才會放生回深山中。

根據《央視新聞》報導，吉林長白山一名居民在家門口，發現一隻模樣像是小貓的野生幼崽，差點就要帶回家收編，但看起來又有點怪怪的，於是打電話通報長白山自然保護管理中心，經過工作人員檢查，確認這隻「小貓」其實是大陸二級保護動物「石虎」，才剛出生一個月，正處於哺乳期。

工作人員透露，這隻石虎被救回來後，除了精神有點萎靡，其餘都沒有大礙，之後他們用針筒裝脫脂羊奶粉餵食，精神就恢復許多了，目前石虎的狀況十分良好，工作人員會先將牠飼養在中心，等到未來長大、有生存能力後，才會放生回深山中，讓石虎回歸大自然。

石虎又稱作豹貓，分布範圍相當廣泛，包含印尼、馬來西亞、菲律賓、婆羅洲、中南半島（緬甸到越南）、大陸、朝鮮半島、台灣、印度、巴基斯坦等，牠們的體型與家貓相似，因此經常被誤認，有時也會有野生石虎被當成家貓收養，不過石虎與家貓最大的差異，就是長而粗的尾巴、眼窩內側延伸到額頭的兩條白色縱帶、兩耳後方是黑底白斑。

雖然石虎在大多數亞洲國家都不屬於瀕危物種，但大陸將其列為國家二級保護動物，而在台灣石虎也因為棲息地受到人為開發影響，已經達到瀕危程度，目前台灣的石虎整體數量不明，不過有學者推估，應該只剩300到500隻左右。