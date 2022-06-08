韓國一名7歲女童經常與狼玩在一起，關係甚至像是同伴，女童還將狼當成坐騎，也讓不少人看傻眼，而她其實從3歲開始就與狼接觸，平時還會讀書給狼聽，雖然狼的表情看似有些無奈，但還是會安靜地待在女童身邊，和諧畫面也讓不少人驚呼。

女童把狼當成朋友，不僅經常趴在牠們身上玩，還敢用手扳開狼的嘴巴。(影片來源YouTube/Kritter Klub)

YouTube頻道「Kritter Klub」分享一段採訪影片，山紀（Samje joe）從事畜牧業，因此在家養了好幾匹狼，女兒寶兒（Boa）從小受到父親影響，因此非常喜歡動物，從3歲開始就與狼接觸，一起生活約4、5年的時間，所以她完全不怕狼，狼也似乎將寶兒視為同類，寶兒經常與狼打鬧，甚至還將牠們當成坐騎，狼也從未反抗。

寶兒向節目單位介紹時，還徒手將狼的嘴巴扳開，讓牠露出尖銳牙齒，節目組看了直冒冷汗，但寶兒卻未感到害怕，她甚至還會讀書給狼聽，狼也都靜悄悄地待在旁邊，平時山紀會帶女兒與狼至雪地裡玩，他們玩累了還湊在一起吃零食，相處模式宛如朋友，每天山紀都會為狼群準備足夠的肉量，以確保牠們的營養，也擔心狼被圈養過久會失去獵捕能力，因此平時會進行簡單的訓練。

母狼順利生下6隻幼崽，但卻擔心自己無力照顧孩子，因此做出傷害寶寶的行為。(影片來源YouTube/Kritter Klub)

山紀在某一天發現，其中一隻母狼米兒（Mi）順利產下6隻幼崽，但沒多久就驚覺不對勁，幼崽竟只剩5隻，獸醫推測，米兒餵奶時認為環境不安全，因此做出傷害孩子的行為，為了保護另外5隻幼崽，山紀替狼寶寶找了一隻狗當奶媽，並表示「狼幼崽的存活率並不高，我們要細心撫養牠們，繼續和狼生活，是我最大的心願」。