你「失寵」了嗎？當你「失」去「寵」物時，打算怎麼讓自己走出悲傷呢？我聽過很多主人說，因為太痛而不敢再養，除非是最愛的寶貝回來，否則終生不敢再碰，但我也遇過三天後就帶回新歡的主人。有再愛的能力很好，不用經歷過渡期就可迎接另一個生命回家，著實令人佩服，也許這也是主人的一種療傷方式吧！

最近做的一個例子就跟這個有關，博美狐狸米克斯「妞妞」因為腎衰竭引發全身癲癇，去當小天使了，主要照顧者是媽媽，來預約的姐姐是共同照顧者，預約時就說好，姐姐跟媽媽會一起聽，因為不論媽媽或姐姐都很難過寶貝的離去，家人跟狗狗之間有著非常深的情感。

尤其當妞妞癲癇到無法控制自己、不斷搖晃抽搐時，怕牠單獨在家搖來晃去會撞傷自己，媽媽就跟老闆商量，讓她可以帶狗狗去上班。之前媽媽本來也計畫要帶妞妞一起去賞櫻花，最後擔心牠體力無法負荷沒讓牠跟，誰知道沒多久妞妞就走了，媽媽為此感到非常遺憾。

博美狐狸米克斯「妞妞」(圖/妞妞姊姊提供)

快要輪到妞妞溝通時，姐姐又臨時加了一題：「媽媽又養了一隻跟牠一模一樣的狗狗了」、「希望你不要以為自己被取代了，好嗎？」推算時間，新成員的報到應該距離妞妞離世不到一個月吧。姐姐想要讓妞妞知道，新狗狗是因為被前主人丟棄，媽媽不忍心，才將牠從愛媽那裡領養回來。

雖然姐姐要妞妞明白，媽媽是以愛為出發點做這件事，但馬上又養一隻新狗狗，情感上連姐姐都還無法接受，私心就是覺得難過，且媽媽還讓牠睡妞妞的床，一想到這，姐姐就心酸爆哭，覺得很對不起妞妞。

我把姐姐的心情轉達給妞妞知道，牠也很訝異自己最愛的媽媽，竟然可以這麼快接受另一隻狗狗，但還是很大肚展現體諒：「有一隻新生命陪在媽媽身邊，應該對媽媽走出傷痛有幫助」。說完安慰媽媽的話後，妞妞接著跟我說：「我可以跟姐姐說一下悄悄話嗎？」因為媽媽也在聽，姐姐不知該怎麼辦？我問姐姐，媽媽是否知道你對於家裡又新養一隻狗狗的心情？如果知道，應該媽媽一起聽也沒關係。

於是我就大膽轉述了妞妞要對姐姐講的悄悄話：「姐姐，你的不舒服，讓我舒服好多呀！」、「我就知道姐姐是跟我同一國的，是站在妞妞這邊的！」，離世毛孩就是這麼可愛，牠其實也很意外家裡這麼快就有新寵，可總要顧慮一下媽媽的感受，只能偷偷跟姐姐講講心底話：「反正媽媽很快就會發現，還是妞妞最乖！」

最後妞妞也接受了現實，跟姐姐說：「你還是對新來的好一點啦！因為未來陪在你們身邊的是牠，不是我」、「牠會讓你們再度重拾快樂的。」