英國一名準媽媽在懷孕20周時，突然發現自己的腳趾不能動，隔天甚至擴及到整條右腿，就醫檢查的結果顯示，她的腦部長了一顆腫瘤，主治醫生還告知，她的壽命只剩下2年，讓這名準媽媽十分崩潰。

Mother-to-be, 29, only discovered she had an incurable brain tumour when she went to the doctors at 20 weeks pregnant complaining she was unable to move her toes

via https://t.co/4BICcpeuDD https://t.co/RxtrfxTdUb — Sarah (@brontesarah) June 7, 2022

根據《每日郵報》報導，來自聖海倫斯（St Helens）的29歲女子勞拉（Laura Elizabeth Mahon），在懷孕20周的某天，醒來時突然發現腳趾不能動，當下她不以為意，覺得可能只是懷孕的疲勞，未料隔天竟整條右腿都不能移動，且接下來一周幾乎感覺不到右腿，於是急忙到醫院求診。

起初醫生以為是她的胎兒壓迫到神經，背部核磁共振的結果卻顯示正常，為了安全起見又做了腦部掃描，才驚覺勞拉的腦部長有一顆腫瘤，而且可能已經存在很多年，直到最近才開始增生。勞拉對這個結果感到震驚，直呼：「我只有29歲，完全沒想到這樣的事會發生在我身上」。

快速惡化的病情讓勞拉在懷孕過程十分疲憊，夫妻2人經過討論，決定在她懷孕第30周進行剖腹產，並將女兒取名為「西雅娜（Sienna Grace Laura Mahon）」，女兒剛出生的時候只有1500克，甚至一度因為肺塌陷住進專責病房，所幸在治療過後順利康復。

去年12月，勞拉再一次進行腦部掃描，發現她的腫瘤長大了一倍，因此無法動手術，主治醫生甚至告知，她的生命只剩下2年，這個壞消息讓勞拉深受打擊，但也讓她有了儘快製造更多美好回憶的想法，除了和老公正式結婚，也親眼見證女兒的受洗禮，她還積極化療，沒想到成功讓腦瘤穩定下來，儘管過程中仍有許多痛苦，但勞拉表示：「我正在盡我所能努力和病魔抗爭，我會為了我的家人保持堅強」。