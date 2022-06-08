現代人近視比例高，主要是因長期接觸電子產品，反觀古人則是生活條件差，讀書時光線不足，時常挑燈夜戰就容易造成近視問題，但在還沒有發明眼鏡前，古人若近視該怎麼辦？唐代詩王白居易就患有近視，他甚至還為近視寫過40多篇詩文，另外，北宋著名的文學家蘇軾同樣也有近視的困擾，靠熱敷的方法改善視力。

根據《梨視頻》報導，古代人若想翻身，一定要靠讀書求取功名，但長期看書用眼過度，再加上古時生活條件差，嚴重就可能近視，不過古代多數人務農，基本上沒有機會讀書，晚上僅靠蠟燭照明，回到家後就早早上床睡覺，因此近視比例並不高，但古代糧食不如現在豐富，當時的人容易缺乏營養，患夜盲症機率反而較高。

而患近視的著名人物就是白居易，他寫過有關近視的詩文長達40多篇，在《與元九書》曾感嘆，「暓然如飛蠅垂珠在眸子中者，動以萬數，蓋以苦學力文之所致」，還有《眼病二首》也寫到「散亂空中千片雪，蒙籠物上一重紗。縱逢晴景如看霧，不是春天亦見花。」無奈古時沒有醫學知識，因此不知道此為近視所導致的飛蚊症。

另外，古代人普遍認為，近視是因精神不集中所致，因此他們會想辦法預防，在《本草綱目·菖蒲》記載「石菖蒲置一盆於几上，夜間觀書，則收煙無害目之患」，而菖蒲在古代被譽為「花草四雅」，不僅是因觀賞價值高，還能吸收油燈冒出來的黑煙，有防止熏眼的作用，另外，就是「熱敷」，蘇軾曾用眼過度，而出現近視的問題，靠熱水敷眼與按摩的方法治療。

直到1410年，滿剌加國朝貢一件「單片眼鏡」，當時稱之為「單照」，鏡片用水晶製成，非常珍貴，皇帝會將其作為禮物賜給大臣，江南四大才子之一的祝枝山就有近視眼，時常戴著單照，不僅能矯正視力，還可彰顯身份地位，由於當時單片眼鏡多為進口，因此非常不普及，價格也相當昂貴，百姓若是近視也難以獲得。

直到明末，儀器製造家孫雲球注意到，許多人有視力問題，造成生活不便，因此他掌握到磨片對光的技術，發明磨制鏡片的「牽陀車」，不僅能根據度數配眼鏡，還能磨制出老花眼鏡，並將40多種製作眼鏡的方法寫成《鏡史》，眼鏡從此普及化，價格不再昂貴，甚至在日本暢銷，成為一項重要的輸日商品。