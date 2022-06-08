古代朝代更迭，當中有不少存在短暫的政權，像是清朝的太平天國，雖然建立的時間不長，但也留下許多值得研究探討的歷史事蹟，比如當時太平天國內，伺候天王洪秀全與其他諸王的只有女官、沒有太監，因此女官人數多達上千人，有人認為是太平天國較為進步，捨去了太監制度，但是事實真的是如此嗎？

綜合陸媒報導，洪秀全愛好美色，對於宮內嬪妃的佔有慾旺盛，還曾為此頒布一道詔令，「今凡後宮，臣下宜謹慎，總稱娘娘。後宮姓名位次永不准臣稱及談及，臣下有稱及談及後宮姓各名位次者斬不赦也。後宮而面永不准臣下見，臣下宜低頭垂眼，臣下有敢起眼窺看後宮面者斬不赦也」，命令外臣必須以娘娘統稱他的后妃，不得談及她們的姓名、位份，也不得窺視她們，若有違者即斬不赦。

照理來說，為了避免後宮女子接觸到其他男性，洪秀全應該很需要宦官，來替後宮處理一些女子無法達成，但又必須借助男性力量的事情，但他卻不合常理地雇用眾多女官代替，除了有負責日常雜務的女侍應外，還有專門護衛天王安全的女侍衛，不僅如此，就連建造房屋、宮殿等粗重的工作，也全由女性承擔。

究竟為什麼太平天國內沒有太監存在呢？對此，陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，「閹割」是一門專業技術，不是輕易就能學會；晚清名臣曾國藩下令搜集的敵情彙編《賊情匯纂》記載，「楊逆下令選各館所擄幼孩十二歲以下、六歲以上者二百餘人閹割之，欲充偽宦官，因不如法，無一生者」，文中清楚指出，太平天國重要領袖之一的楊秀清，曾擄來200多名男童，打算替他們閹割、作為宦官，未料技術不純熟，無一生還，最後只好放棄，改用女官。