嬰兒不會說話，只能用哭表達情緒，有時一哭就停不下來，讓家長傷透腦筋，因此該如何哄孩子安靜，也成為新手爸媽的討論話題。國外一名網友近日分享，自家愛貓能秒哄寶寶安靜，他將過程分享至網路，讓不少網友直呼不可思議。

國外一名網友@reallyumt在Reddit表示，「我的貓可以哄嬰兒睡覺，有父母想聘用牠嗎？」，影片中可見，當時他的孩子不斷哭鬧，隨後他將寶寶抱了起來，並放在躺於沙發的愛貓身上，而貓咪當下也沒有拒絕，豈料不過幾秒鐘的時間，嬰兒就安靜下來，隨後安穩地睡著了。

不少人驚呼不已，還有身為爸媽的網友表示，「薪水多少，我很需要，拜託來我家」、「這個保母太厲害了」、「最強貓咪育兒術」、「應該是貓咪讓小寶寶很有信賴感」，但也有人擔心，此舉可能會讓貓咪不舒服，飼主對此解釋，這是他們家的互動方式，平時都會觀察貓咪的狀況，牠若是感到不舒服，也會立刻讓主人知道。

過去也有不少貓哄嬰兒的影片，日本一名網友「靴下を履くネコアオとウメ」養了一隻挪威森林貓「小蒼」（アオ），先前他生下孩子後，愛貓與寶寶相處非常融洽，一天嬰兒揮動雙臂想跟貓咪互動，豈料「小蒼」竟側躺露出肚子，將其當作枕頭給寶寶躺，原本還在吵鬧的寶寶也冷靜下來，隨後與貓咪一起入睡，畫面非常溫馨。