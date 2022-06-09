不同犬種交配所生的幼崽，通常都會具備父母的特徵，但有時兩者體型及外貌差異太大，生下來的幼犬看起來可能會有些怪異。日本一名網友經過一輛攤販貨車時，發現底下有一隻貌似「黑熊」的動物，一問才知牠是柯基和甲斐犬生下的混種犬。

日本網友@Cyclamate去年經過一輛攤販貨車時，發現車底下趴了一隻圓滾滾的動物，全身皮毛呈現黑色，嘴巴和臉型看起來像是一隻「小黑熊」，起初以為有人養熊，詢問飼主才知道，牠其實是柯基和甲斐犬生下的混種犬，原PO當下非常詫異，也將此趣聞分享至推特，累積16萬人按讚，沒想到近日又引發討論。

甲斐犬。(圖/達志影像)

甲斐犬原產於日本山梨縣山區，屬於狩獵犬的一種，平均身高約40至50公分、體重約11至23公斤，而牠最明顯的特徵就是毛色，主要由黑色和茶褐色相間，有點類似於老虎斑紋，甲斐犬性格活潑又好動，而且記憶力也非常好，能夠適應寒冷及炎熱的氣溫，雖然經過人類馴化成家犬，但面對壓力時，牠們還是會露出原本的野性。

而從原PO曝光的照片可見，這隻狗擁有柯基的招牌短腿，毛色則遺傳甲斐犬的黑褐色花紋，由於身形較圓且毛較澎，因此乍看之下宛如一隻小熊，有趣的是，牠的名字也真的叫做「小熊」（クマちゃん），不少認識牠的網友表示，雖然小熊看起來像是熊，但牠跟普通的狗一樣，只要有人摸牠的頭，牠就會露出滿足的笑容。