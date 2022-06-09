大陸山西省襄汾縣陶寺村在2014年發現地底埋有1283座墓葬，西側部分為周朝古墓，而東南部則多為戰國時期，先前還出土一座春秋晚期的女性貴族墓葬，考古學家對此進行研究，近日公布考古新發現，指墓主下葬時還懷有身孕，她當時的身分是大夫夫人。

根據《中新網》報導，陶寺村的村民農耕時經常挖到一些陶器碎片，但他們並不以為意，豈料卻吸引盜墓賊的注意，趁夜將村裡挖出許多大洞，村民隨即聯繫當地的博物館，古物才沒有因此被盜光，考古學家分別在2014年和2015年進行挖掘，陸續發現1283座墓葬，西北側部分墓葬年代屬周朝，而東南部則是戰國時期，墓地年代延續約500年。

另外，近日陶寺村北側還出土一座春秋晚期的女性貴族墓葬，墓口長6.5公尺、寬5.4公尺、深9.8公尺，墓主年約30歲左右，生前還懷有身孕，因為她的腹部可見胎兒的頭骨，胎齡約8個月，但目前無法確定她的死因為何，墓裡陪葬品多達134件，其中多為銅器，還有鉛錫器、玉石器、骨器、陶泥器等，可見她的身分地位非常高。

襄汾陶寺北墓地考古負責人王京燕表示，女性墓主的墓葬為積石墓，而積石僅見於高等級貴族墓葬，這也顯示她的身分階級，再加上墓中還出土以5件為一組的「列鼎」，此為周朝的禮樂制度，列鼎制度規定天子用九鼎、諸侯七鼎、大夫用五鼎、士用三鼎或一鼎，以此研判，墓主是一名女性貴族，生前應是大夫的夫人。