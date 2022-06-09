印尼一名19歲少年日前到動物園參觀，違反規定跨過安全護欄，嘗試與紅毛猩猩近距離接觸，豈料原本溫馴的猩猩突暴怒，伸手抓住少年的衣服，試圖將他拖進籠子裡，少年當場嚇得連忙呼救，所幸他的朋友趕緊來幫忙，幫助他順利脫困。

根據《LADbible》報導，19歲少年阿里芬（Hasan Arifin）日前至卡桑居林動物園（Kasang Kulim Zoo）參觀，為了拍攝影片，他竟違反規定跨過安全護欄，跑到紅毛猩猩「蒂娜」（Tina）的籠子前跳舞，之後還伸出手，似乎想與對方近距離接觸，沒想到原本溫馴的蒂娜突然抓狂。

影片中可見，蒂娜將手伸出籠子，緊緊的抓住阿里芬的衣服，不斷地將他往前拉，阿里芬的朋友見狀立即來幫忙，眼看阿里芬就要脫身時，蒂娜又抓住他的腿，用四肢牢牢抱著，堅持不肯讓他離開，期間蒂娜還差點咬到阿里芬的腳，畫面讓人看了直冒汗，所幸在朋友幫忙下，阿里芬才得以脫困。

卡桑居林動物園經理德斯里薩爾（Desrizal）提到，阿里芬在未獲飼養員的許可下，擅自闖入安全圍欄內拍攝影片，而且紅毛猩猩通常都很溫順，阿里芬在拍攝前曾踢了蒂娜，所以才會導致牠發動攻擊，事後阿里芬為此道歉，而這一段驚險影片也引發討論，不少網友表示「不要小看動物，牠們力氣可是比人還要大」。