印尼一名19歲少年日前到動物園參觀，違反規定跨過安全護欄，嘗試與紅毛猩猩近距離接觸，豈料原本溫馴的猩猩突暴怒，伸手抓住少年的衣服，試圖將他拖進籠子裡，少年當場嚇得連忙呼救，所幸他的朋友趕緊來幫忙，幫助他順利脫困。
根據《LADbible》報導，19歲少年阿里芬（Hasan Arifin）日前至卡桑居林動物園（Kasang Kulim Zoo）參觀，為了拍攝影片，他竟違反規定跨過安全護欄，跑到紅毛猩猩「蒂娜」（Tina）的籠子前跳舞，之後還伸出手，似乎想與對方近距離接觸，沒想到原本溫馴的蒂娜突然抓狂。
影片中可見，蒂娜將手伸出籠子，緊緊的抓住阿里芬的衣服，不斷地將他往前拉，阿里芬的朋友見狀立即來幫忙，眼看阿里芬就要脫身時，蒂娜又抓住他的腿，用四肢牢牢抱著，堅持不肯讓他離開，期間蒂娜還差點咬到阿里芬的腳，畫面讓人看了直冒汗，所幸在朋友幫忙下，阿里芬才得以脫困。
卡桑居林動物園經理德斯里薩爾（Desrizal）提到，阿里芬在未獲飼養員的許可下，擅自闖入安全圍欄內拍攝影片，而且紅毛猩猩通常都很溫順，阿里芬在拍攝前曾踢了蒂娜，所以才會導致牠發動攻擊，事後阿里芬為此道歉，而這一段驚險影片也引發討論，不少網友表示「不要小看動物，牠們力氣可是比人還要大」。
#紅毛猩猩
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。