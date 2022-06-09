加拿大有民眾在橡樹島沙灘上，發現一隻被腰斬的鯊魚屍體，但詭異的是，牠的傷口切面非常平整，附近也未發現鯊魚的下半身，不少人認為，鯊魚應該是被更大的海洋生物攻擊而喪命，但也有人表示，可能是被船隻底下的螺旋槳切斷。

根據《每日星報》報導，網友@mrs-sukgil日前在橡樹島（Oak Island）沙灘上，發現一隻鯊魚屍體，但牠只剩上半身，死狀非常悽慘，但奇怪的是，牠的傷口切面非常平整，讓原PO相當好奇鯊魚的死因，便將照片分享至網路論壇Reddit，引發討論，一名網友表示，以鯊魚的外觀特徵來看，牠可能是「大西洋尖鼻鯊」（Atlantic Sharpnose）。

不過更多人關心鯊魚的死因，有不少人認為，這一隻鯊魚體型偏小，應該是被附近海域中更大的鯊魚或其他生物攻擊，但也有人表示，鯊魚傷口的切面非常整齊，可能是被船隻的螺旋槳擊中，導致身體被切半，對此也有人提出質疑，推測是虎鯨所為，「虎鯨牙齒只能咬住，沒辦法切割，狩獵時通常會咬住一端把獵物甩斷，以離心力甩斷的方式，才有可能使切口平整，船的螺旋槳捲到會是挫傷的樣子」。

而類似事件不只一起，澳洲一名漁夫莫伊斯（Jason Moyce）開船至新南威爾斯州（New South Wales）附近海域捕魚，曾陸續釣到3隻鯊魚，但拉上來看時都只剩下頭，才驚覺海裡還有更大型的鯊魚，並直言在大多數情況下，可能都是被虎鯊和大白鯊吃掉的，而且鯊魚非常聰明，牠們懂得跟蹤漁船，以此更省力的尋找食物。