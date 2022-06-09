狗是人類最忠心的朋友！大陸一名女網友因工作關係在上海租房，而公寓裡正好經常出沒一隻流浪狗，她也擔起主人的責任幫忙餵養，豈料近日她離職準備回老家，流浪狗似乎知道她要離開，竟一路跟著她走到搭車地點，而且眼神滿是不捨，讓人看了非常難過。

大陸湖北一名女網友「無敵人氣美少女」發文表示，自己離鄉背井至上海工作，近日決定離職返回老家，當她拖著行李準備至車站搭車時，她餵養1年的流浪狗「小黑」，竟一直跟在她身後，就算當天下了大雨，小黑也不離開，一路跟著她走到車站門口，而且眼神看起來非常哀戚，似乎知道原PO要離開而感到不捨。

小黑似乎知道原PO要離開，一路尾隨想送別，讓人看了非常不捨。(圖翻攝自微博/人間奇趣記錄儀)

原PO提到，小黑原本與主人住在她租屋的公寓裡，但主人搬走後竟將牠遺棄，所幸公寓的房東與住戶都很喜歡牠，並未將小黑趕走，甚至還會輪流餵養，而她搬了過來後也加入餵養的行列，雖然她離開了，但房東及其他租客仍會繼續照顧小黑，只是對於小黑如此重情重義，甚至還特地跑到車站目送她離開，讓她非常感動。

而這一則故事被分享至微博「人間奇趣記錄儀」，不少網友感動的說「小黑有人照顧，只是捨不得你」、「外婆家裡的小土狗特別喜歡我，也很有靈性，假期結束後，我坐上車準備離開時，牠馬上衝過來，但因為被拴住只能吠叫，讓我看了好不捨」、「牠的眼神看起來真的很難過」、「去年畢業，離開待了7年的學校，早上5點多時校園空無一人，在宿舍樓下遇到學校裡的流浪狗，同樣也是一路送我到校門口」。