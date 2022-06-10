美國一名職業射擊手近日開車前往靶場時，在路邊發現一隻流浪幼貓，擔心牠可能會被車撞，因此下車救援，豈料當他抱起小貓時，附近草叢又跳出3、4隻小貓，之後還衝出一大群，數量多達13隻，讓射擊手當下看傻，他也將過程分享至IG，不少網友笑翻表示「救1送12」。

根據《NPR》報導，路易斯安那州一名職業射擊手羅伯特（Robert Brantley），日前開車前往靶場時，發現路上有一隻流浪幼貓，擔心小貓會被車撞，因此便停車查看，沒想到他將貓咪捧起來後，又有好幾隻貓從草叢跑出來，一共有13隻，羅伯特驚訝的喊著，「我的天呀！我沒辦法一次養這麼多隻，我以為只有一隻貓啊」。

羅伯特無法將小貓棄置路邊，因此嘗試將牠們放進車內，但小貓卻不斷亂跑，羅伯特回憶的說，「當我將貓讓進去後，牠們又跳出來，一直待在我腳邊」，他費了一番功夫才將貓全數放進車內，但由於其中幾隻有健康問題，他也聯繫獸醫師幫忙，由於當天忙的不可開交，羅伯特也抵達靶場練習，他將此事分享至IG，引發討論。

不少人看到影片後表示願意領養，還有人笑著說，「小貓跑出來時，好像侏儸紀公園裡的猛禽，感謝你的幫忙，讓小貓們有棲身之處」、「第一隻是偵察兵吧」、「被一群小貓打劫了」。羅伯特目前幫忙照顧小貓，打算留下2、3隻，之後會開放民眾認養，他也提到「老實說，看到如此多人伸出援手，世界上還是有很多人願意做好事，讓我非常開心」，他也在IG分享小貓們的近況，只見牠們都非常健康，還與羅伯特的1歲兒子玩在一起。