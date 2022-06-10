大陸古裝劇《夢華錄》改編至關漢卿《趙盼兒風月救風塵》，故事背景為宋朝，男女主角分別是劉亦菲、陳曉，其中有不少橋段令人好奇，一幕是劉亦菲飾演的「趙盼兒」在衙門聽審時竟站著，但平時戲曲中，平民到衙門告狀需下跪，難道是《夢華錄》演錯了？但從宋朝圖文作品能發現，當時聽審確實不用下跪，另外戲劇中還有不少北宋細節，耐人尋味。

根據《梨視頻》報導，《夢華錄》有一幕是汴梁歌姬宋引章彈琵琶，但她卻將琵琶放橫的彈奏，不同於現代直立琵琶，但並非戲劇演錯，早在漢朝至南北朝時期，曲項琵琶由波斯傳至中原，從莫高窟第14窟來看，可以發現演奏者通常都是橫抱琵琶，用彈片與琴弦形成垂直角度彈奏，日後直項琵琶與曲項互相影響，橫式撥彈變為豎立指彈，最終演變成現代琵琶。

另外，趙盼兒與周舍鬧到縣衙門時，他們是站著打官司，而不是跪著聽審，根據官箴書《州縣提綱》介紹，「須先引二競人，立於庭下。吏置案於几，斂手以退，遠立於旁，吾惟閱案有疑，則詢二競人，俟已，判始付吏讀示」，指平民到衙門遞狀起訴時不用下跪，在開庭審理時，訴訟人也不需下跪，明代畫家仇英臨摹北宋畫師王端《孝經圖》所繪的《孝經圖卷》，也畫出宋朝人確實是站著聽審。

而宋史研究者吳鈎也在微博提到，宋朝人到衙門打官司時，其實並不需要下跪，但日後的戲曲卻都演平民上告衙門時要下跪，也讓他匪夷所思，對此進行考據，「元明清時期，老百姓才被要求上衙門告狀得跪，許多古裝電視劇不管演什麼朝代都跪，應該是受到明清戲曲的影響。今人也常常以明清想像宋代，殊不知張冠李戴」。

在《夢華錄》中還出現「飛錢」一詞，是古代歷史上的一種匯票，出現於唐憲宗時代，之後又被北宋沿用，還有「茶百戲」，是宋朝茶文化中的特有技藝，又稱分茶、水丹青、湯戲、茶戲等，就是僅用茶和水在茶湯中創作文字和圖畫，最早出現於唐代，到了宋朝受宋徽宗、大臣及文人推崇而流行，但至元代後逐漸沒落，從清代至今都未有詳細文獻記載。