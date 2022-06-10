酒喝多了就容易失控，甚至做出脫序行為。美國一名女球迷日前至體育場觀看棒球比賽，當時她身穿連身露背洋裝，似乎已喝了酩酊大醉，在前排座位上跳舞，由於動作非常大，期間不小心多次露出胸部，最終慘被3名工作人員架走。

根據《紐約郵報》報導，一名女球迷日前至道奇體育場觀看球賽，當時她身穿露背洋裝，開心的站在前排位置跳舞，隨著音樂及加油口號扭腰擺臀，但由於她的身材豐滿，洋裝布料又較少，動作過大就容易走光，期間她的胸部多次不小心從衣服縫隙滑出，雖然她不以為意，但卻引來工作人員的注意。

女球迷熱舞時也吸引不少民眾的目光，甚至還有人拿出手機拍攝，但沒多久女球迷就被3名工作人員架走，期間她不斷掙扎反抗，最終慘被直接抬走，後排另一位球迷米兒扎（Mirza Lisbeth Pineda）將過程拍攝下來，並分享至TikTok，引發熱烈討論，「這名女子顯然是喝醉了，幻想自己是道奇隊的啦啦隊長」。

而熱舞的女球迷被強制驅離前，已曾多次被工作人員要求離場，不過米兒扎則表示，喝醉的女球迷只是在座位上跳舞，其實也沒有打擾到其他人，甚至還有些男性看得很開心，但有的人認為不妥，才導致她被驅趕。影片曝光後，也有人認為工作人員的作法太粗暴，「天啊！她就因為這樣被踢出去嗎？只是個胸部，沒那麼嚴重吧！」。