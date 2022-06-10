野外遇到熊該怎麼辦？大陸吉林省一名男子上山放牛時遇到一隻黑熊，驚慌失措的他立即拔腿就跑，但是很快就被追上，頭、手多處遭到咬傷，無計可施的他只好趴在地上「裝死」，一動也不敢動，任由黑熊不斷攻擊，沒想到不久後黑熊便離開現場，逃過死劫的他立即忍痛離開現場。

綜合陸媒報導，吉林蛟河市前進村一名男子5日上山放牛，沒想到與黑熊狹路相逢，嚇得他馬上起身逃跑，但跑沒幾步就立刻被黑熊追上攻擊，造成頭、手多處遭到咬傷，最後他心一橫乾脆趴在地上裝死，任由黑熊繼續咬，即便全身染血也只能獨自強忍。

沒想到這招竟然奏效，不久黑熊就默默離開。待黑熊走遠之後，男子立刻忍痛起身，騎著電動車逃回家，經醫師診治後，男子意識清楚，雖然全身多處遭到咬傷，但主要傷勢為顴骨骨折，並無生命危險。

事件曝光後隨即掀起網友熱議，有人認為，遇到黑熊裝死是不對的，若是當時黑熊肚子餓，恐怕直接被當成食物吃下肚；但也有人表示，男子已經被黑熊追上，也打不過，只能裝死賭一把了，「沒被咬死是奇蹟了！」

對此，當地消防員表示，遇到成熊時應該保持冷靜，在不驚動對方的情況下慢慢離開；若是成熊準備發動攻擊，可以使用防熊噴霧抵抗，並持石頭朝牠的鼻子攻擊。

美國國家野生生物聯盟（National Wildlife Federation，NWF）加州地區執行董事普拉特（Beth Pratt）過去就曾提到，如果遇到黑熊，不要跑也不要裝死，要盡可能地站穩腳步，讓自己看起來很嚇人，可以試著朝黑熊的方向丟東西，但是不要真的丟到牠身上，而是丟到附近，讓牠覺得你很嚇人，也可以朝著牠大叫，如果黑熊發動攻擊，可以瞄準臉反擊。

但如果遇到棕熊準備發動攻擊時，普拉特建議要裝死，「要盡量採取不具威脅性的舉動，如果棕熊開始攻擊，那就裝死」，她建議可以維持嬰兒蜷曲的姿勢，「一旦你這麼做，99%的棕熊都會繼續前進」。普拉特說，當所有手段都試過後，反擊棕熊才是最後手段。不過有一個例外情況，也就是在帳篷裡露營時被棕熊攻擊，這時候棕熊可能已經把你當成食物，這時候就要反擊。