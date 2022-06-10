古代封建社會，皇帝享有至高無上的權力，生活細節也不容馬虎，各方面都有嚴格規定，像是皇帝穿的衣服叫龍袍，乘的車叫龍攆，坐的椅子叫龍椅，身體也叫龍體。到了清朝，皇帝每天早上起床時更要做一件事，那就是「沖龍溝」，不少宮女們都搶著去伺候，只因背後有利可圖。

根據《搜狐網》報導，所謂的「沖龍溝」就是現代人說的漱口，事實上古人很早就意識到清潔口腔的重要性，《禮記》就曾記載「雞鳴初、咸輿漱」，因此古人每天早上起床之後，會用清水漱口，保持口腔清潔；後來隨著時代發展，人們逐漸使用鹽水、酒水或是濃茶代替，還能保持口氣清新。

至於為何每次皇帝沖龍溝時，宮女們總是搶著伺候呢？首先，皇帝貴為九五之尊，漱口的茶葉水自然不一般，茶葉動輒上千銀兩，漱口過程也十分講究，用過一次的茶葉，絕不會再用第二次。因此這些名貴的茶葉只泡過一次就直接丟掉難免暴殄天物，所以不少宮女就會將這些茶葉拿去曬乾，接著再變賣些銀兩。由於這種茶葉很搶手，多半是京城裡的達官貴人才買得起，只要賣出去，就能賺取可觀的收入。

其次是，皇帝日理萬機，宮女平時沒機會伺候皇帝，而「沖龍溝」是難得可以跟皇帝近距離接觸的機會，宮女們自然不可能放過，若是當場被皇帝看中加以臨幸，就有機會飛上枝頭變鳳凰，一旦懷孕更可能母憑子貴，日後就此平步青雲，人生大翻轉。