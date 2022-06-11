美國佛羅里達州一名飼主非常喜歡長途旅行，經常帶著愛犬到處徒步冒險，但愛犬卻不幸罹患青光眼，最終導致兩眼失明，原本活潑的牠因此變得非常膽小，為了幫助愛犬重拾自信，飼主帶著牠完成長達1770公里的長途徒步旅行，愛犬也重新找回過去的快樂。

Kyle Rohrig estimated that he carried Katana, who lost her eyes to Glaucoma, for almost 800 miles during their trek across Florida from Cypress to Fort Pickens. pic.twitter.com/yVija1n5mX — Dose (@dose) April 30, 2019

根據《The Dodo》報導，凱爾（Kyle Rohrig）飼養了一隻柴犬卡塔娜（Katana），他們經常長途旅行，一起走過阿帕拉契小徑（Appalachian Trail）及太平洋屋脊步道（Pacific Crest Trail）等路線，但卡塔娜卻罹患青光眼，2年內雙眼陸續失明。

凱爾提到，卡塔娜原本很有自信，每天都非常有活力，直到雙眼都看不見後，牠的性情大變，「無論做什麼事後很謹慎、膽怯，牠似乎對自己很沒自信」，雖然他知道愛犬能快速記住房屋格局，在生活上並不會出現太大的困難，牠可以永遠待在家裡，安逸地度過餘生。

🐶🗺 Kyle Rohrig knew it would be risky to bring his 8-year-old #ShibaInu, Katana, on the Florida Trail. | https://t.co/CyoF71OPi8 pic.twitter.com/6tHFs7kN60 — GV Wire | News & Politics (@GVWire) May 18, 2019

但凱爾不希望愛犬永遠活在黑暗中，因此決定再次踏上旅途，幫助卡塔娜找回自信，他帶著愛犬挑戰佛羅里達步道（Florida Trail），展開長達1100英里（約1770公里）、為期達3個月的徒步旅程，由於這一條步道非常平坦，因此很適合卡塔娜，若遇到較難走的路時，凱爾就會將卡塔娜背在肩膀上。

最終，卡塔娜自己走了200多英里（約321公里），累了就待在主人肩膀上，凱爾則是背著牠走了800多英里（約1287公里），順利抵達終點後，卡塔娜也如願變得有自信，凱爾回憶說，「我不知道牠如何辦到的，旅途中牠有時還可以帶領我沿著路走，甚至不會碰到任何障礙物，看到牠又找回冒險精神，讓我非常開心，就像回到以前一樣，任何事都沒有改變」。

卡塔娜與主人回到家後，牠也漸漸適應新生活，不再因眼盲而變得不願意活動，經常在家裡跑進跑出，甚至還會跑到後院巡邏，或是在沙發或床上蹦蹦跳跳，凱爾提到，「牠不僅是在適應新環境，而且活得更有自信，我們日後還有很多冒險，我會繼續帶著牠挑戰，直至牠不願走動為止」。