追蹤鯊魚組織「海洋研究」在2020年，發現一隻重達1400磅（約635公斤）、長13英尺（3.9公尺）的大白鯊，並在牠身上裝設追蹤器，牠近日在佛羅里達海岸附近游弋，引起研究員的注意，查看牠的游動路線後，發現路徑圖乍看之下宛如一隻大白鯊，也讓不少人直呼有趣，表示「這根本就是牠的自畫像啊」。

#ocearch can we talk about how Breton looks like he’s doodling a shark 😂 @OCEARCH pic.twitter.com/zKux7X1GcI — Chloe Marie (@ChloeMarieReads) May 24, 2022

根據《新聞週刊》報導，非營利組織「海洋研究」（OCEARCH）在2020年曾遇到一隻重635公斤的大白鯊，將牠命名為「Breton」並做標記追蹤，近日發現牠出沒於美國東海岸附近海域，研究員查看牠的游動路線後，發現路徑圖看起來像是一隻鯊魚，也讓他們覺得非常有趣，並將圖片分享至推特，引發討論。

而在美國東海岸，大白鯊通常會從新英格蘭遷徙至佛羅里達州，因此夏季時，在麻薩諸塞州和紐澤西州附近能看到牠們的身影，冬季則出沒於佛羅里達州附近海域，而「Breton」似乎就是遵循這種遷徙模式，不過鯊魚雖靠近海岸，但對人類並不會造成太大危害，儘管佛羅里達的鯊魚襲擊率最高，但死亡率很低，過去10年並沒有人因被鯊魚攻擊而喪命。

「海洋研究」主要透過標記並追蹤海洋生物的方式，幫助科學家獲得數據，了解動物的狀況，除了追蹤鯊魚外，還有海豹、海龜和海豚等，另外，也會從牠們的繁殖周期與飲食狀況做研究。而大白鯊長期遭人類濫捕，牠們生長緩慢、胎數又少，目前已被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為瀕危物種，動物一旦數量下降，意味著種群將難以恢復，「海洋研究」也希望透過追蹤的方式，加速恢復海洋的生態平衡。