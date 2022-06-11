印度比哈爾邦一間診所的醫師近日發現，診所外出現一對猴母子，負傷母猴抱著同樣受傷的幼崽，似乎正在向人類求救，而醫師趕緊將牠們帶進診所治療，神奇的是，猴母子期間不吵不鬧，等到治療結束後，牠們還安靜地自行離開，讓醫師覺得不可思議。
根據《印度時報》報導，比哈爾邦薩薩拉姆（Sasaram）一間診所的醫師艾哈邁德（Dr S.M. Ahmed），日前發現診所外出現兩隻猴子，母猴將幼崽抱在胸前，醫師驚覺不對勁，認為猴子可能受傷了，所以才會跑來診所尋求幫助，便示意牠們進到診間接受治療。
有趣的是，母猴在艾哈邁德醫師的指示下，抱著幼崽爬到板凳上，進行檢查後發現，母猴額頭上有一道傷疤，而小猴子則是腿部受傷，醫師替牠們打了破傷風針，並在傷口塗抹藥膏，此事也受到當地村民關注，吸引許多人到場圍觀，猴子休息一陣子後，醫師要求圍觀者讓出一條通道，猴母子不吵也不鬧，自行離開診所。
現場影片被分享至推特，引發討論，不少人直呼，「猴子真的很有靈性」、「猴媽媽還知道受傷要到醫院，好不可思議」、「醫師治療小猴子時，母猴全程守在旁邊看，好有母愛」。而去年印度也曾發生過類似事件，卡納塔卡邦一隻葉猴受傷，牠竟坐在丹德利的帕蒂爾醫院（Patil Hospital）外，醫護人員發現後趕緊替牠進行治療。
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