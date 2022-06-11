印度比哈爾邦一間診所的醫師近日發現，診所外出現一對猴母子，負傷母猴抱著同樣受傷的幼崽，似乎正在向人類求救，而醫師趕緊將牠們帶進診所治療，神奇的是，猴母子期間不吵不鬧，等到治療結束後，牠們還安靜地自行離開，讓醫師覺得不可思議。

सासाराम में जब एक बंदर अपने बच्चे के साथ खुद का इलाज़ करवाने पहुंचा निजी अस्पताल। इलाज़ करने वाले डॉक्टर एस एम अहमद खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे है की हनुमान जी खुद चलकर इनके पास पहुंचे pic.twitter.com/0NPrAtV6NU — rajeshkumarojha (@rajeshrepoter) June 8, 2022

根據《印度時報》報導，比哈爾邦薩薩拉姆（Sasaram）一間診所的醫師艾哈邁德（Dr S.M. Ahmed），日前發現診所外出現兩隻猴子，母猴將幼崽抱在胸前，醫師驚覺不對勁，認為猴子可能受傷了，所以才會跑來診所尋求幫助，便示意牠們進到診間接受治療。

有趣的是，母猴在艾哈邁德醫師的指示下，抱著幼崽爬到板凳上，進行檢查後發現，母猴額頭上有一道傷疤，而小猴子則是腿部受傷，醫師替牠們打了破傷風針，並在傷口塗抹藥膏，此事也受到當地村民關注，吸引許多人到場圍觀，猴子休息一陣子後，醫師要求圍觀者讓出一條通道，猴母子不吵也不鬧，自行離開診所。

現場影片被分享至推特，引發討論，不少人直呼，「猴子真的很有靈性」、「猴媽媽還知道受傷要到醫院，好不可思議」、「醫師治療小猴子時，母猴全程守在旁邊看，好有母愛」。而去年印度也曾發生過類似事件，卡納塔卡邦一隻葉猴受傷，牠竟坐在丹德利的帕蒂爾醫院（Patil Hospital）外，醫護人員發現後趕緊替牠進行治療。