以宋朝為背景的大陸古裝劇《夢華錄》，在最新一集中，劉亦菲飾演的女主角「趙盼兒」同意與陳曉所飾的「顧千帆」結婚，而宋朝時結婚該準備什麼，也引起觀眾好奇，當時的人結婚非常多規矩，期間不只會有人攔花轎，不讓新娘入男方家門，通過考驗進屋後，新娘的腳還不能著地，另外還有許多象徵性的儀式。

根據《梨視頻》報導，描寫北宋宣和年間東京汴梁城社會與生活的《東京夢華錄》曾寫到，「凡娶媳婦，先起草帖子，兩家允許，然後起細帖子，序三代名諱，議親人有服親田產官職之類」，宋代時行「父母之命，媒妁之言」，男女互換草帖或定帖並行定聘之禮後，就正式確定婚約，再訂下結婚吉日。

而新郎迎親前一天，女方會派人至男方的新房中，置辦生活日用品，此舉稱為「鋪房」，到了婚禮當天，男方的迎親隊伍抵達女方家後，會以奏樂催妝的方式促請新娘上轎，新娘上轎後，女方家屬須給迎親隊伍紅包，否則隊伍會不肯起步抬轎，此稱為「起檐子」。

迎親隊伍回到男方家門口後，樂官、茶酒司等人會不讓新娘進門，此時樂官會唸《攔門詩》，「攔門禮物多為貴，豈比尋常市道交。十萬纏腰應滿足，三千五索莫輕拋。」新郎則請人代唸《答攔門詩》，「從來君子不懷金，此意追尋意轉深。諸親聊闊略，毋煩介紹久勞心。」新人才可以進屋繼續儀式。

而新娘下花轎後，負責占卜的陰陽人會手拿器具「斗」，裝著穀類、豆類、銅錢及彩果等，一邊唸咒文一邊往門撒，稱為「撒豆穀」，目的是為了避兇神，此外，新娘下花轎踏入男方家大門時，腳不能著地，只能踩在青布條、青錦褥上，之後再行拜堂儀式。

宋代婚禮的參拜儀式分為三步驟，第一是拜先靈，新郎身掛紅綠彩，新娘則是頭戴蓋頭，兩人拿著象徵恩愛的「同心結」彩綢，並緩緩向前行，此被稱為「牽巾」，二拜就是公婆，最後則是夫妻交拜就可入新房，但新人還不能休息，必須先坐在床上，禮官會拋撒同心果及刻有「長命富貴」等字樣的特製錢幣，稱為「撒帳」。

隨後新人會分別被剪下一撮頭髮，並與綢緞、髮帶等合梳為髻，再行交杯儀式，對飲並交換酒杯，在《東京夢華錄》記載，「飲訖，擲盞並花冠子於床下，盞一仰一合，俗雲大吉，則眾賀喜。」酒杯會與同心結一起放置於床下，表示吉利，新人才得以換裝，再至中堂感謝親友參加婚禮，入筵席飲酒，婚禮才算完整結束。