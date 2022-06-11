世界之大無奇不有，有許多生物並非每個人都見過，網路上日前就瘋傳一段影片，畫面中可見，水面上出現一隻長相怪異的「人面魚」，對著鏡頭露齒詭笑，讓網友看了頭皮發麻。

綜合外媒報導，美國佛羅里達州（Florida）開普科勒爾（Cape Coral）一名女網友在抖音（Tiktok）帳號「@frankie_nickole」PO出一段影片，指出她在運河中看見一隻長相怪異的魚，除了擁有一張人臉之外，還有一口疑似人類的牙齒，不斷在河面上載浮載沉，甚至對著岸邊的民眾露出詭異笑容，讓原PO當場嚇傻，錯愕直呼「這就是為什麼我不在運河裡游泳的原因！」

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我的天呀！」、「這到底是什麼怪魚？」、「哇，我從來沒有見過」、「根本就是人面魚」、「那條魚是不是戴上了假牙？」；也有人打趣笑說「看起來像我的前任」。

不過也有眼尖網友指出，這種魚叫做「羊鯛」（sheepshead），俗稱羊頭魚，最大特徵就是擁有一口很像人類的牙齒，前有門牙、後有臼齒，可以幫助牠輕鬆咬碎甲殼類生物進食，是種在北美十分常見的魚類。