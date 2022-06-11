巴西一名女童日前在學校活動上，繪出一幅詭異的圖畫，畫裡她正在睡覺，但床邊卻出現一名怪異男子，身穿綠衣藍褲，老師一看驚覺不對勁，約談女童後便報警，才知道這名男子涉嫌性侵，目前警方已將他逮捕。

'Predator' arrested for raping girl after she drew picture for her teachers https://t.co/gl9IG5e0PG — The Sun (@TheSun_NI) June 10, 2022

綜合外媒報導，當時學校正在舉辦「Make it Beautiful」活動，主旨是提高兒童與青少年對虐待的意識，期間他們讓小朋友在畫紙上創作，繪出虐待的行為，豈料老師收回圖畫後，發現其中一名女童的作品不對勁，畫中她的媽媽正在睡覺，而她則是躺在另一張床上，但床邊卻出現一名穿藍褲綠衣的男子，看起來像是往女童的方向前進。

老師趕緊約談女童並報警，警方看到畫作後展開調查，最終在巴西南部的伊通比亞拉（Itumbiara）逮捕一名45歲男子，警方發言人佩拉吉奧（Anderson Pelagio）表示，嫌疑犯因涉嫌性侵兒童而被拘留，目前該名兒童正在接受體檢，相關調查仍在進行中，但警方並未透露男子和女童的具體關係，此事曝光後，不少人大讚老師的機警。

而類似事件不只一起，泰國也曾有一名受害女孩，7歲開始遭75歲鄰居老翁性侵，時間長達7年，讓她非常痛苦，但遭對方虐待與威脅，導致她不敢向大人求助，因此將慘痛經歷畫成圖畫，例如女孩哭泣的臉，甚至還有類似男性生殖器的圖案，母親發現後驚覺不對勁，一問之下才知道女兒被性侵，氣得報警抓人。