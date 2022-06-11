台灣宮廟信仰盛行，許多廟宇為了讓信眾舒適的完成祭拜，設有香客大樓解決外地人過夜的問題。日前就有一名女網友透露，原本以為入住香客大樓，身邊有神明護持會較安全，沒想到接連兩次的入住經驗讓她錯愕直呼「半夜都超嗨」，進一步向師姐請教才得知自己誤會大了。

原PO近日在《Dcard》PO文指出，過去一直以為住在香客大樓相對較安全，因為神明就在身邊，但是她入住過同一間香客大樓兩次，每次半夜都遇到怪異事件，「一堆『人』輪流跟妳聊天…」。第一次是原PO做了清醒夢，耳邊一直出現很吵雜的聲音，還看到許多人聚集在面前講話的模樣，「大排長龍排隊要跟妳講話，整晚完全沒有睡著的感覺，身體很重，眼睛努力想睜開馬上又會閉起繼續『夢』下去」。

原PO後來驚覺不能再這樣下去，便在內心向神明喊話「拜託救我！我不想再聊了，我要睡覺啊！」神奇的是，突然間四周就安靜下來，「這是生平第一次住香客大樓就發生的震撼教育」。

近日原PO又再次入住該間香客大樓，當時心中抱著上次也許是自己睡糊塗，所以亂夢一通的心態，這次特別在睡前吃了肌肉放鬆劑，沒想到躺下後，一股氣壓直接壓上胸口，「我的喉嚨和胸口瞬間有被卡住的感覺，幾乎同時耳邊湧上熟悉的鬧哄哄聲音。我眼皮自動闔起，同樣一堆排隊人馬又出現了！」這時原PO毫不猶豫的呼請這間廟的主神，「弟子真的很累了，等下還要工作，讓我睡覺拜託，請祂們找別人聊天去吧」，最後才終於能夠好好睡一覺。

有了這兩次的震撼經驗，她便請教親友，其中就有一位師姐告訴她，其實廟宇中反而聚集很多尋求神明幫助的靈界朋友，因此廟裡、香客大樓反而「很熱鬧」，師姐也是每次住香客大樓幾乎都會遇到靈異狀況，但對方基本上都沒有惡意，奇特經歷也讓原PO不禁好奇詢問「大家也有相同經驗嗎？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，「旅館本來就是開放式空間，飄飄來來去去很正常啦」、「神明晚上才是辦公時間，很多好兄弟在晚上才能去廟裡報到或伸冤，自然的香客大樓會有一些正在排隊，但還沒輪到祂的人在亂逛」、「廟本來就是白天人求佛、晚上鬼求渡，也算是行政單位，阿飄多是正常的」。