拳擊比賽緊張刺激，是不少人喜愛的運動項目，不過本月5日，南非一名24歲拳擊手西米索（Simiso Buthelezi）參加WBF輕量級非洲拳王爭霸賽時，期間屢佔優勢，一個猛力出拳把對手逼到角落，眼看勝券在握，但他卻突然朝空氣不斷揮拳，驚覺有異的裁判立刻暫停比賽，西米索不久後就失去意識，被緊急送醫，搶救2天仍不治身亡。

綜合外媒報導，南非5日舉辦WBF輕量級非洲拳王爭霸賽，西米索當時已經取得4勝0敗戰績，且對上西弗西勒（Siphesihle Mntungwa）的這場比賽也佔有很大優勢，儘管在第10回合時，被對方擊中下巴，但他一個猛力出拳把西弗西勒逼到角落，冠軍幾乎是勝券在握。

怎料後來西米索卻突然朝沒人的地方，不斷做出揮拳的攻擊動作，讓對手和裁判當場傻眼。機警的裁判立刻暫停比賽，並上前查看，沒想到西米索瞬間癱軟，呈現昏迷狀態，隨後被緊急送醫搶救，檢查發現他腦部出現損傷，而且有腦內出血的情況。不幸的是，儘管醫院盡力救治，但是西米索仍於7日不幸離世。

西米索死後，不少人在網路上砲轟西弗西勒，暗示他是整件事情的兇手，對此，西弗西勒無奈表示，自己並沒有殺死西米索，「我只是想要贏得冠軍，改變家人生活，這件事讓人感到遺憾，但我參加拳擊比賽並不是為了殺死他」。