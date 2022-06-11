古代封建社會，皇帝享有至高無上的權力，吃穿用度豪奢無比，就連上廁所也不容馬虎。相較於現代廁所有芳香除臭劑、抽風機排除異味，古代太監或是宮女，為了滿足皇帝如廁環境能達到「無聲、無臭」，更是煞費苦心，其中「紅棗」就是不可或缺的存在。

根據《搜狐網》報導，每當皇帝想上廁所時，太監就會備好「恭桶」和「紅棗」，前者是用來承接排泄物的木桶，而事實上，恭桶也有等級之分，像是慈禧太后的恭桶是由檀香木所製成，每次她上廁所之前，宮女就會先在恭桶內裝滿蓬鬆的香木細末，和貴重香料，如此一來，當排泄物落入恭桶時，有了香灰遮掩，就能避免看到穢物。

至於為何會在廁所內擺上一大盤紅棗，是因為古代缺少了消除異味的抽風機，所以皇帝會將紅棗塞入鼻孔，防止聞到異味，且早在晉朝時，紅棗就被用在如廁上。

不過清朝皇帝如廁用的紅棗會事先烤焦，主要有兩大用途，首先，紅棗經過火烤後重量會變輕，扔進水中會浮在水面不易下沉，因此皇帝如廁時，太監會在恭桶中灑上一層紅棗，防止汙穢的液體濺出。其次，紅棗烤焦後會散發濃郁的香味，有助於掩蓋皇帝如廁時所排出的臭味。